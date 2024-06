Putin amenaza con fabricar misiles corto y mediano alcance

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sugirió el viernes (28.06.2024) la necesidad de retomar la fabricación de misiles de corto y mediano alcance, en respuesta a los pasos tomados por Estados Unidos.

"Al parecer, tenemos que empezar a producir estos sistemas de ataque y luego, en función de la situación real, decidir dónde desplegarlos, si eso es necesario para garantizar nuestra seguridad", dijo el jefe del Kremlin en una reunión con miembros del Consejo de Seguridad ruso.

Putin agregó que hace unos años Washington se retiró bajo un "pretexto inventado" del Tratado INF para la eliminación de misiles de corto y mediano alcance.

"Nosotros anunciamos en 2019 que no produciríamos esos misiles y no los desplegaríamos si EE.UU. no lo hacía en otras regiones", señaló el mandatario ruso.

A la vez, "hoy se sabe que Estados Unidos no sólo produce estos sistemas de misiles, sino que ya los ha traído a Europa para unos ejercicios", aseveró.

"Tenemos que reaccionar a eso y tomar una decisión sobre cómo vamos a proceder en esta situación", insistió.

El pasado mayo, la Cancillería rusa había dicho que Moscú podría impulsar su programa de misiles de corto y mediano alcance en respuesta a las "acciones cada vez más agresivas por parte de la OTAN".

gs (efe, ap, afp)