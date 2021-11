Putin afirma que su derecho a la reelección "estabiliza la situación politica" en Rusia

El presidente ruso Vladimir Putin se mostró evasivo este martes (30.11.2021) sobre una eventual candidatura a un nuevo mandato en 2024, pero aseguró que la sola opción de que pudiera postularse nuevamente para presidente había evitado que el sistema político de Rusia fuera socavado.

"De acuerdo a la Constitución, tengo el derecho de ser elegido para un nuevo mandato”, consideró el mandatario en un foro sobre inversiones. "No he decidido aún si lo haré o no, pero el simple hecho de que exista este derecho estabiliza la situación política interna”, agregó.

"Este derecho a volverme a presentar es por ahora suficiente. Es muy temprano para discutir sobre lo que vaya a hacer en 2024", manifestó también el líder del Kremlin.

Putin, en el poder desde hace más de 20 años, mantiene voluntariamente la duda sobre sus intenciones para las próximas elecciones en Rusia. En octubre, consideró que mencionar el asunto de su sucesión era "desestabilizante" para el país.

La ley fundamental rusa fue reformada en 2020 para posibilitar a Putin mantenerse en el Kremlin hasta 2036, cuando cumpla 84 años.

afp/reuters/dpa /rr