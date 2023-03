Putin acusa a la OTAN de querer crear un "eje" global

El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó este domingo (26.03.2023) a la OTAN de intentar crear un eje global a imagen y semejanza de la Alemania nazi con Italia y Japón en la década de 1930, alianza que condujo a la Segunda Guerra Mundial. "¿Qué hace Estados Unidos? Ellos crean nuevas y nuevas alianzas, lo que da argumentos a los analistas occidentales a hablar de que Occidente construye nuevos ejes", aseguró Putin en declaraciones a la televisión pública.

Recordó que, según la nueva concepción aliada aprobada en 2022, la OTAN pretende "desarrollar relaciones con los países de la región Asia-Pacífico", lo que incluiría a Nueva Zelanda, Australia y Corea del Sur. "Y aseguran que crearán una OTAN global. ¿Pero qué es esto? A principios de año el Reino Unido y Japón, si no me equivoco, firmaron un acuerdo (...) para establecer contactos y desarrollar lazos en el terreno militar", afirmó.

Por todo ello, "los analistas occidentales y no nosotros aseguran que Occidente empieza a construir un nuevo eje similar al que fue creado en los años treinta por los regímenes fascistas en Alemania, Italia y la militarista Japón".

Sin "alianza militar" entre China y Rusia

Al mismo tiempo, Putin negó que Rusia y China estén forjando una "alianza militar", aunque reconoció que existe cooperación en el ámbito técnico-militar. "No lo ocultamos. Es todo transparente, no hay nada secreto (...), celebramos ejercicios militares. Por cierto, no sólo con China, sino con otros países los seguimos haciendo pese a los acontecimientos en el Donbás, Zaporozhia y Jersón", señaló.

Y rechazó las acusaciones de que dicha relación estratégica es una amenaza para terceros países, lo que Putin y su colega chino, Xi Jinping, dejaron claro en la declaración política conjunta emitida durante la visita de estado del primero a Rusia la principios de esta semana.

En la primera parte de la misma entrevista difundida el sábado, Putin anunció un acuerdo con Bielorrusia, país que comparte frontera con Ucrania, para el despliegue en su territorio de armas nucleares tácticas.

