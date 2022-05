PUSH, en defensa del derecho a la vivienda

El reportaje nos muestra un nuevo tipo de propietario inmobiliario anónimo y una creciente crisis urbana que nos afecta a todos. No solo es una cuestión de gentrificación, sino de algo más amplio. En todo el mundo, el aumento del precio de los alquileres en las grandes ciudades obliga a muchos inquilinos a abandonar su barrio de toda la vida. El reportaje acompaña a Leilani Farha, Relatora Especial sobre Vivienda Digna de Naciones Unidas entre 2014 y 2020. Viajó por todo el mundo para averiguar quiénes son expulsados de los centros urbanos y por qué. Sus investigaciones la llevaron, entre otros lugares, a la ciudad sueca de Uppsala, donde miles de viviendas cambiaron de dueño en un abrir y cerrar de ojos. Viajó también al elegante barrio londinense de Notting Hill, donde hay muchas mansiones vacías. Visitó Berlín y Valparaíso, pero también la periferia ajardinada de Seúl o el barrio neoyorquino de Harlem, donde un inquilino, de un día para otro, pasó de pagar 2.400 a 3.500 dólares por 70 metros cuadrados. Además de los afectados, hablan la socióloga Saskia Sassen, el economista Joseph Stiglitz y el escritor Roberto Saviano. Explican cómo la vivienda se ha convertido en simple mercancía, capital que se negocia en los mercados financieros como acciones o materias primas y es presa de fondos buitre. Un desarrollo que ha desatado en pocos años una crisis social mundial. "Creo que hay una gran diferencia entre la vivienda como mercancía y el oro como mercancía. El oro no es un derecho humano, la vivienda sí", afirma Leilani Farha. Por eso fundó "The Shift", una alianza internacional de alcaldes y ONG que intenta oponerse a la voraz transformación de la vivienda en un bien mercantil.