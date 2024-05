Pulp Fiction, 30 años después: un legado revolucionario

Se estrenó hace 30 años en Cannes y revolucionó el mundo del cine: Pulp Fiction. La obra maestra de Quentin Tarantino combina el humor negro con elementos icónicos y una narración no lineal.

A ello se suman grandes actores y diálogos mordaces.

«Pulp Fiction», de Quentin Tarantino, se estrenó en el Festival de Cine de Cannes hace 30 años y revolucionó el mundo del cine.

El director Quentin Tarantino tras la cámara en el plató Imagen: Ronald Grant/Mary Evans/IMAGO

Aprovechamos para echar un vistazo a la influencia que ha tenido en el lenguaje cinematográfico, inspirando a todos los directores que vinieron después, desde Christopher Nolan y Guy Ritchie hasta "Breaking Bad" y las películas de Marvel. Y explicamos cómo Tarantino combinó un guion extremadamente original con elementos icónicos que culminaron en una sofisticada mezcla de cine de género y autor. «Pulp Fiction», palma de Oro en Cannes, ha influenciado como pocas películas el cine de las últimas tres décadas.

Escena de película de Pulp Fiction con Samuel L. Jackson y John Travolta Imagen: Miramax/Everett Collection/picture alliance

Escenas clave de la película han pasado a formar parte de la memoria colectiva de la cultura pop. «Pulp Fiction» es un homenaje al cine de género de bajo presupuesto, que durante mucho tiempo fue tachado por las élites culturales de cine «pulp», cine basura o cine sucio. Tarantino lo cargó de frescura intelectual y humor, convirtiéndose así primero en un director de culto y finalmente en una leyenda del cine.

Con «Pulp Fiction» nació el «blockbuster» o taquillazo posmoderno, que marcó el comienzo de una nueva ola de cine independiente.

Uma Thurman y John Travolta en la escena de baile de culto de Pulp Fiction Imagen: United Archives/TBM/dpa/picture alliance

Décadas después de «Pulp Fiction» todos vivimos en el mundo de Quentin Tarantino. Puede que este éxito de taquilla que combina el humor negro, la violencia, las mujeres fuertes y los diálogos mordaces haya inspirado a decenas de terribles imitadores, pero también ha influido en toda una generación de cineastas y espectadores. El legado de «Pulp Fiction» es omnipresente en la cultura pop actual.

Horarios de emisión:

DW Español

DO 12.05.2024 – 00:30 UTC

DO 12.05.2024 – 15:30 UTC

DO 12.05.2024 – 20:30 UTC

LU 13.05.2024 – 03:30 UTC

LU 13.05.2024 – 07:03 UTC

LU 13.05.2024 – 09:30 UTC

LU 13.05.2024 – 12:30 UTC

JU 16.05.2024 – 14:30 UTC

VI 17.05.2024 – 04:30 UTC

VI 17.05.2024 – 11:30 UTC

SÁ 18.05.2024 – 08:30 UTC

SÁ 18.05.2024 – 16:30 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6