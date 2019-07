Puerto Rico: Parlamento no buscará destitución de Rosselló

El presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Méndez, anunció el domingo (14.07.2019) que la entidad legislativa no pondrá en marcha un proceso encaminado a la destitución del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló (foto principal), por su participación en un polémico chat de miembros del Ejecutivo donde los políticos se referían a mujeres y homosexuales de forma soez.

El grupo, conformado en el sistema de mensajería Telegram, quedó al descubierto cuando el sábado se filtraron casi 900 páginas de conversaciones entre los dirigentes, cuyo contenido ha causado perplejidad no solo dentro del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), sino en toda la sociedad. Las primeras protestas para exigir la salida de Rosselló no se hicieron esperar.

El documento fue dado a conocer por el Centro de Periodismo Investigativo y en él quedan en evidencia no sólo el lenguaje soez contra mujeres y homosexuales, sino también cómo se ponían en marcha procesos a través de las redes sociales contra quienes no estaban alineados con la política del Ejecutivo de Ricardo Rosselló, algunos de los cuales podrían ser constitutivos de delitos.

Demasiado trabajo…

Méndez, tras mantener una reunión con los legisladores del PNP para abordar la crisis del chat, explicó que una posible destitución no era viable porque la Constitución de Puerto Rico establece en qué circunstancias es posible, y éste no sería el caso. Sí reconoció que en el chat "hay cosas que aparentan la posible comisión de delitos”, pero dejó claro que la Cámara de Representantes no es la entidad que debe abordar ese asunto, sino el Departamento de Justicia.

Rosselló, por su parte, dijo que no va a renunciar y, por medio de un comunicado, aseguró que la reestructuración gubernamental que anunció hace unos días será realizada pronto. "No se renuncia al trabajo iniciado, y hoy más que nunca mucha gente cuenta con mi compromiso para ello. Durante toda la semana continuaremos las reuniones de trabajo para asegurarme de que el equipo cuenta con el compromiso que les he exigido y que me han manifestado para continuar en esta gestión”, afirmó.

El gobernador ya pidió perdón a los puertorriqueños e intentó justificar el contenido del chat señalando que ha tenido "días de trabajo de 18 horas”.

DZC (EFE, Univisión)

La semana en imágenes (del 15 al 21 de julio de 2019) Confirman primer caso de ébola en Goma, ciudad de la RDC Las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) confirmaron el primer caso de ébola en la urbe nororiental de Goma, capital de Kivu del Norte en la que residen más de un millón de personas. Según el Ministerio de Sanidad, se trata de un pastor evangelista que regresó en autobús a Goma tras permanecer varios días en Butembo, uno de los actuales epicentros de esta epidemia. (15.07.2019)

La semana en imágenes (del 15 al 21 de julio de 2019) España: Sánchez da por rotas negociaciones con Podemos En entrevista con la emisora radial Cadena Ser, el presidente en funciones del Gobierno español, Pedro Sánchez, dio por rotas las negociaciones con Podemos, una decisión inesperada que deja en el aire su elección como jefe del Ejecutivo. El político socialista acusó a Pablo Iglesias de romper la negociación de manera “unilateral”, al convocar una consulta “trucada” a su militancia. (15.07.2019)

La semana en imágenes (del 15 al 21 de julio de 2019) Inundaciones dejan más de 100 muertos en Nepal e India Las lluvias torrenciales que han afectado a Nepal y el noreste de India han dejado al menos 110 muertos, 30 desaparecidos y 2,6 millones de damnificados, según el último recuento entregado por las autoridades locales este lunes. La mayoría de los afectados se encuentra en Nepal, donde las precipitaciones comenzaron el jueves pasado y ya dejan 67 fallecidos.

La semana en imágenes (del 15 al 21 de julio de 2019) Hong Kong: 40 detenidos y 28 heridos en violenta protesta La jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, condenó los hechos de violencia protagonizados por manifestantes el domingo, en el marco de las protestas contra la ley de extradición, que busca facilitar que personas condenadas en Hong Kong sean enviadas a cumplir sus penas a China. Lam visitó a tres policías que resultaron heridos en las protestas. (15.07.2019)

La semana en imágenes (del 15 al 21 de julio de 2019) Economía china crece solo un 6,2% en el segundo trimestre La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) de China informó que el producto interno bruto (PIB) de la principal potencia económica asiática aumentó un 6,2 por ciento en el segundo trimestre de 2019, en línea con lo que auguraban los analistas y en medio de la guerra comercial con EE.UU. En el primer trimestre, la economía china había crecido un 6,4 por ciento. (15.07.2019)



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |