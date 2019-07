Puerto Rico: decenas de miles piden la renuncia de Rosselló

En la que se convirtió en la mayor protesta contra el gobernador de Puerto Rico desde que comenzaron las manifestaciones, hace diez días, decenas de miles de personas se congregaron este lunes (22.07.2019) en el centro de San Juan para exigir la salida de Ricardo Rosselló, en la palestra debido al llamado "chatgate”, donde junto a otros políticos insultaban a mujeres y homosexuales y se burlaban de las víctimas del huracán María. A ello se suman también acusaciones de corrupción contra exfuncionarios de su gobierno.

Azuzados por la presencia de artistas como Ricky Martin, Bad Bunny y Residente, los manifestantes ocuparon desde la mañana el expreso Las Américas -la principal avenida de San Juan-, y realizaron una marcha que culminó en el estadio Hiram Bithorn. Tras ella, miles de personas siguieron hasta el Viejo San Juan para protestar frente a La Fortaleza, la residencia oficial del gobernador.

Ricky Martin, uno de los ridiculizados en ese chat privado, se dirigió a Rosselló desde el escenario. "El pueblo te lo pide, has jugado con los sentimientos, has jugado con la salud mental del pueblo”, dijo. "¡Vamos a seguir hasta que se vaya, porque Puerto Rico se respeta, puñeta!”, apuntó, con más vehemencia, el cantante Residente ante la muchedumbre.

"Gobernador terrible”

Las críticas han venido también desde Estados Unidos. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo en un comunicado de prensa que "Rosselló ha exhibido un patrón de comportamiento sexista, homofóbico y totalmente inapropiado (…) Debería renunciar de inmediato”. El presidente Donald Trump, por su parte, que arrastra viejas disputas con Rosselló, aprovechó para decir que éste es un "gobernador terrible”.

Rosselló, de 40 años, ha dicho que no renunciará, pero cedió parcialmente el domingo al anunciar que ya no buscará la reelección en noviembre de 2020 y que acepta un juicio político. "Los he escuchado y los escucho hoy (...). He cometido errores y me he disculpado”, dijo el gobernador. Pero la gente no se conformó con ello y se anunciaron más movilizaciones hasta que Rosselló deje el cargo.

DZC (EFE, AFP)

Multitudinaria marcha contra el gobernador de Puerto Rico El asediado gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, había anunciado que ya no buscaría la reelección en 2020 y que aceptaba someterse a un juicio político, tras el escandálo que se desató por la filtración de un chat que fue considerado homofóbico, misógino y una burla hacia las víctimas del huracán María. Sin embargo, el anuncio no calmó el ánimo de los puertorriqueños que piden su renuncia.

