Psiquiatra Simon Wessely: "La cuarentena durante mucho tiempo no es sostenible"

Deutsche Welle: Cientos de millones de personas están encerradas en sus casas ahora mismo. ¿Qué efecto tendrá esto sobre las personas?

Sir Simon Wessely: La cuarentena prolongada es muy difícil. El mensaje es: si tenemos que hacer esto durante un largo período de tiempo, creo que será muy, muy difícil para un gran número de personas. Y no creo que sea sostenible durante un largo período de tiempo para la población.

¿Por qué?

Creo que no es sostenible para muchas personas. Es físicamente difícil, es psicológicamente difícil, porque el aislamiento social no es la forma en que nosotros, como seres humanos, funcionamos. Y todo el negocio de la vida se vuelve más difícil y frustrante. La evidencia es que la gente empezará a descuidarse.

La gente necesita alguna forma real de contacto humano. Creo que va a ser muy incómodo para muchas personas. Habrá algunos que estarán bien, pero particularmente, el confinamiento —si no eres como nosotros y tienes una propiedad razonablemente grande y cómoda— creo que se convertirá, a medida que pasen las semanas, en algo cada vez menos soportable.

La Duquesa de Cambridge (derecha) es recibida por Sir Simon Charles Wessely en la Royal Society of Medicine (antes de la crisis del COVID-19).

¿Qué cambiará en la gente que se aísla ahora y durante las próximas semanas?

En primer lugar, hemos demostrado ser adaptables como especie, muy rápidamente, a las nuevas realidades. Nuestro Gobierno ha sido muy cuidadoso en señalar por adelantado casi todos los cambios que se han hecho. Así que la sociedad ha estado esperando esto: trabajar desde casa, la prohibición de los restaurantes, y luego la prohibición completa.

Nos han dado un poco de tiempo para prepararnos, lo que creo que ha sido muy útil. Pero luego, después de un tiempo, la gente comienza a ser indiferente, complaciente y no se molesta, o simplemente dicen: "No me importa, ya he tenido suficiente, voy a tener que salir y ver a la gente o hacer algo".

¿Qué es exactamente lo que sentirán en el día a día?

No es necesario ser psiquiatra para saber que las emociones son aburrimiento, frustración, ira, irritabilidad, así como una tensión en las relaciones. Y recuerde, muchas personas ya tienen que lidiar con sus hijos, que deberían estar en la escuela, pero ahora no lo están. Esto sucedió en toda Europa y en el mundo. El cierre de las escuelas ha aumentado las presiones.

Y creo que todo el mundo dirá, bueno, eso es obvio, ¿no? Y estarían en lo cierto: es obvio. También hay confusión, si no obtienen suficiente información. En episodios anteriores (de epidemias) eso resultó ser muy difícil. Hemos visto en algunos de los cruceros, y algunos de los relatos de otras personas que han estado atrapadas en otros países con información realmente insuficiente: Muchos han considerado esto como el punto más perturbador de sus experiencias.

Por último, ese anhelo humano de interacciones genuinas cara a cara. La gente comenzará a tomarse libertades, no porque no quiera cumplir las reglas, sino porque lo encontrarán exigente y difícil. El momento en que eso suceda variará de persona a persona, y por supuesto un gran número de personas se las arreglarán. Pero otros no lo harán.

"El aislamiento social no es como nosotros, como seres humanos, funcionamos", dice Sir Simon Wessely.

¿Y a largo plazo?

Psicológicamente, hay efectos secundarios a largo plazo para algunas personas. No está exento de riesgos.

¿Cuáles son?

Algunas personas desarrollarán condiciones psiquiátricas, condiciones de salud mental. Habrá un aumento de la depresión. Para algunas personas habrá factores estresantes específicos; la ansiedad de creer que podría estar infectando a las personas con las que ha estado en cuarentena o que uno mismo se ha infectado.

Algunas personas desarrollan, particularmente los profesionales de la salud que han estado en cuarentena en los hospitales durante la epidemia de SARS, un aumento en la tasa de trastorno de estrés postraumático. Por lo tanto, habrá un aumento en los trastornos psiquiátricos.

También está el tema de la gente que evita a aquellos que creen que tienen el virus.

¡Sí! Nunca hemos estado en esta situación antes, pero hemos tenido situaciones en las que un pequeño número de personas están en cuarentena, y otros no. Los que han estado en cuarentena están expuestos al estigma, al distanciamiento social y al aislamiento, aunque ahora estén recuperados y bien. Y eso se ha registrado en todo el mundo y se remonta a cientos, miles de años.

¿Cómo influye el altruismo en esto? ¿La idea de que estoy ayudando a otros a través de la auto cuarentena?

Creo que esa es probablemente la pregunta más importante. Sabemos que los que han sido obligados a la cuarentena lo hacen peor que los que se han puesto voluntariamente.

Así que el altruismo, y la apelación al altruismo, y hacer sentir a la gente que están haciendo algo ligeramente heroico, ligeramente para el beneficio de otros, es la cosa más importante que las autoridades locales, la Policía y los Gobiernos pueden hacer.

Ver el video 02:53 Compartir La ciencia declara la guerra al coronavirus Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3ZonW La ciencia declara la guerra al coronavirus

¿Qué piensa de las imágenes de las celebraciones de vacaciones de primavera, las "fiestas del coronavirus", la gente rompiendo la cuarentena y poniendo a otros en peligro? ¿Deberíamos juzgarlas duramente, o deberíamos tratar de entender que es parte de la naturaleza humana?

Puedo entender el brote de hedonismo. No obstante, si quiere que lo diga como ciudadano, creo que es irresponsable, aunque como psiquiatra diría que es comprensible.

La reacción, por supuesto, es inevitable. Y creo que hay otra cosa que también está sucediendo. Bastantes personas, y tengo que decir que yo mismo incluido, casi desean infectarse (con el nuevo coronavirus) y terminar con esto. Así que mi esposa es afortunada. Se ha hecho la prueba, ha tenido el virus, y ahora es inmune —o al menos, inmune para el futuro próximo —y volverá a trabajar como médico, haciendo un buen trabajo. Y mucha, mucha gente dirá: "Terminemos con esto. Entonces podré volver, de forma altruista, a contribuir a la sociedad. O al menos ya he pasado por eso".

¿Cómo contrajo su esposa el virus?

Se fue a Nueva York, volvió y lo contrajo, y estuvo bastante enferma durante dos días. Durante un tiempo fue horrible. Pero se recuperó casi tan rápido como se enfermó. Y ahora ha vuelto a ser normal, si se puede describir a Clare como normal…

Sir Simon Wessely es el presidente de la Sociedad Real de Medicina y el coautor de una revisión sobre el impacto psicológico de la cuarentena. Habló con DW bajo la cuarentena impuesta después de que su esposa contrajera COVID-19. Wessely es un psiquiatra clínico cuya disciplina académica es la epidemiología, o el estudio de grandes poblaciones. Es experto en temas como la salud militar, el terrorismo, cómo responde la gente a las emergencias y desastres, y grandes encuestas y estudios. Anteriormente presidió el Colegio Real de Psiquiatras en el Reino Unido. (sv/few)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |