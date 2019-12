Protestas y abstención marcan cuestionadas elecciones presidenciales en Argelia

La baja participación, el descontento y las protestas contra el régimen militar marcaron este jueves (12.12.2019) la primera vuelta de las polémicas elecciones presidenciales en Argelia, diseñadas por el sistema para intentar tapar la crisis política y social que sacude el país desde hace diez meses.

Ningún hombre fue protagonista en una jornada soleada, sin carteles ni ningún otro tipo de parafernalia electoral que indicara que cinco oficialistas se disputaban el sillón del que obligaron a bajar al histórico presidente Abdelaziz Bouteflika.

Una marea humana que comenzó a marchar a primera hora de la mañana desde distintos puntos de la capital y que en torno al mediodía logró romper los férreos anillos de seguridad y recuperar para la protesta la simbólica plaza de la Grande Post, blindada por la policía desde hacía semanas.

"No, aquí no vota nadie. Nadie. Somos demócratas, y por eso solo iremos a las urnas cuando de verdad haya aquí una democracia", explicaba a Efe Hamid, un hombre de 35 años llegado al centro de Argel desde el popular barrio de Belcourt. A su lado, su mujer, profesora, apostillaba: "los que organizan esta consulta son los mismos que llevan saqueando el país desde hace décadas. Quieren hacer creer al mundo que hay cambios, quizá puedan pensarlo, pero a los argelinos no nos engañan".

Según cifras de la autoridad independiente de las elecciones, organismo creado "ad hoc" en septiembre e integrado por miembros de la vieja guardia, la participación a las 17.00, dos horas antes del cierre de los colegios, era de un escaso 33,06 por ciento.

Elecciones reprogramadas

La llamada al boicot fue especialmente respetada en la provincia septentrional de la Cabilia, de mayoría bereber, donde numerosos colegios fueron cerrados tras choques entre manifestantes y la Policía. En ciudades cabiles como Buira y Bejaia, grupos de personas irrumpieron en algunos colegios, tomaron las papeletas y las lanzaron al viento en señal de protesta contra unos comicios que tildaron de "farsa".

A media tarde, Mohamad Chorfi, presidente de la autoridad electoral independiente, admitió que en algunas regiones "la consulto simplemente fue anulada" en aparente alusión a la Cabilia pero también a algún barrio capitalino.

Las presidenciales estaban inicialmente previstas para el 18 de abril, pero el anuncio del círculo íntimo del mandatario de que este pretendía aspirar a un quinto mandato consecutivo pese al evidente deterioro de su salud, desató una protesta popular que desde el 22 de febrero se repite cada viernes.

Bouteflika renunció el 2 de abril, presionado por la calle pero sobre todo por la intervención del jefe del Ejército, quien pidió su inhabilitación.

mg (efe, afp)

