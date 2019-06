Protestas en Venecia contra los grandes cruceros

El comité No Grandi Navi (No a los grandes barcos) es una de las organizaciones y asociaciones de Venecia que desde hace años protestan para que los grandes buques turísticos no se acerquen a los canales venecianos. Sus principales argumentos son que estas embarcaciones contaminan el medioambiente y destruyen la belleza del paisaje. Este sábado (8.06.2019) han organizado una manifestación para pedir al Ejecutivo italiano una solución urgente y duradera. A ella han acudido centenares de personas, portando banderas y pancartas con lemas como "fuera los cruceros".

Actualmente, los cruceros de menos de 96.000 toneladas llegan a Venecia desde la parte oriental del Mediterráneo, entran a la laguna veneciana por el puerto del Lido y navegan por el Canal de la Giudecca hasta la Estación Marítima, situada al oeste de la ciudad. Las embarcaciones de más de 96.000 toneladas permanecen atracadas en el puerto de Marghera, situada a varios kilómetros al oeste del puerto marítimo.

Estas asociaciones piden al Gobierno italiano y a las autoridades locales que se construya un puerto fuera de la laguna, y proponen la zona de San Niccolò, en el Lido, para que los turistas sean trasladados hasta Venecia en ferris. Pero esta propuesta no convence a las autoridades locales ni a la industria de cruceros, quienes plantean que estos barcos sigan llegando a la Estación Marítima de Venecia, aunque por una vía alternativa a la actual: a través del Canal Vittorio Emmanuele III, sin pasar por el centro histórico.

El crucero "MSC Ópera" en el puerto de Venecia.

Choque reciente

La protesta de hoy se produce casi una semana después de que un enorme crucero con 2.500 pasajeros perdiera el control y chocara contra un muelle en Veneciael pasado domingo (2.06.2019). Los turistas en tierra se echaron a correr al ver el buque de 13 pisos "MSC Opera" rozando el muelle, emitiendo un fuerte ruido de motor, antes de colisionar con un barco de turismo, el "River Countness".

Cuatro personas resultaron levemente heridas en el accidente, ocurrido en San Basilio-Zattere, en el Canal de la Giudecca. El "Opera", que ya había tenido problemas mecánicos en 2011 durante una travesía por el mar Báltico. Tiene capacidad para transportar hasta 2.500 pasajeros y alberga un teatro, una sala de baile y un parque acuático para niños.(efe)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |