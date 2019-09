Protestas caldean la campaña electoral en Argentina

Agrupaciones como el Frente de Izquierda y el Polo Obrero exigieron este martes (24.09.2019) actualizaciones de salario por la alta inflación, clamaron contra el aumento del desempleo y pidieron al Gobierno de Mauricio Macri más programas sociales y ayudas a jubilados. También alzaron la voz contra el préstamo de más de 56.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional (FMI) concedió a Argentina el año pasado, que requiere de fuerte disciplina fiscal.

"Alertamos de que si se sigue atado al FMI, a sus condicionamientos y a seguir pagando esta fraudulenta deuda externa no se van a garantizar los derechos de las mayorías", afirmó Celeste Fierro, candidata a diputada por el Frente de Izquierda, que se mostró convencida de que si no se modifican las políticas sociales, el país va seguir sufriendo "más ajuste, pobreza y desocupación".

La jornada, que tuvo como epicentro una marcha desde la sede central de la Unión Industrial Argentina (UIA) hasta la Plaza de Mayo, donde se ubica la Casa Rosada -sede del Gobierno en Buenos Aires-, grupos conocidos como "piqueteros" se congregaron para cortar puntos clave para el tránsito de la capital, como el Puente Pueyrredón, en la zona sur, y la avenida circunvalatoria General Paz en Liniers, en el oeste, y el Puente Saavedra, en el norte.

No se registraron incidentes de relevancia con la policía.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había reiterado ayer que "hay objetivos de provocación" tras estas movilizaciones, y garantizó la circulación en los accesos a la ciudad. Pero, en comparación con otras ocasiones, no se registraron incidentes de relevancia con la policía, que llegó a desplegar una "supervalla" para contener a los manifestantes.

Ni con Macri ni con Fernández

Otra de las reivindicaciones de esta jornada de movilizaciones en las calles, una de muchas en el último mes, apuntó contra una de las propuestas del opositor Alberto Fernández, favorito a vencer los comicios presidenciales del 27 de octubre próximo tras haber aventajado en 16 puntos a su principal rival, el presidente Macri, en las elecciones primarias de agosto pasado.

El líder del peronista Frente de Todos -que tiene a la exmandataria Cristina Fernández como postulante a la Vicepresidencia- había adelantado que, si gana, buscará un acuerdo con "los que producen y los que trabajan, con la industria y con el campo", una suerte de pacto social para superar la crisis.

"No hay ningún pacto social que podamos llevar adelante habiendo desempleo, despidos, pobreza y miseria, y no acordando con las organizaciones. Ningún pacto social, fuera el FMI y seguiremos en la lucha, porque el plan de lucha siempre está vigente", dijo Oscar Kupperman, dirigente de la Coordinadora de Unidad Barrial-Movimiento Teresa Rodríguez, que advirtió que "si no hay alimentos en la mesa de los pobres se irá a los supermercados a por ellos".



Emergencia alimentaria

La semana pasada, el Congreso aprobó una ley de emergencia alimentaria que impulsa la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional y establece un incremento de emergencia de al menos el 50 % en las partidas presupuestarias de este año destinadas a políticas de alimentación y nutrición.

Más allá de la aprobación del texto, impulsado por la oposición y que también contó con el apoyo de los diputados y senadores oficialistas, las protestas continúan con más peticiones que responden al agravamiento de la crisis económica en el país, donde el 32 % de la población está ya por debajo del límite de la pobreza, y se prevé que la cifra crezca con el empeoramiento de la crisis.

Desde el día posterior a las primarias del 11 de agosto, el dólar trepó, la bolsa se hundió y la inflación, que venía en desaceleración hasta julio, creció de nuevo hasta el 4 % mensual en agosto y el 54,5 % interanual, según el último dato Instituto Nacional de Estadística y Censos.



Para paliar la situación, el Gobierno tomó medidas como el control de los precios de alimentos de la canasta básica y supresión del IVA de otros productos, aprobó un bono extra para empleados públicos y acordó ayer con la principal central sindical y las patronales otro para los trabajadores del sector privado, aunque esta última propuesta causó malestar entre algunos empleadores.

En Twitter, Macri, que está en Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, agradeció a los empresarios y sindicalistas por el acuerdo y vio "importante" que todos hagan su "aporte en este momento difícil para acompañar y aliviar a quienes más lo necesitan".

rml (efe, afp)

