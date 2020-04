Protestan en Pensilvania para exigir reapertura de economía

Cientos de personas, incluidos varios legisladores y simpatizantes del presidente Donald Trump, se reunieron este lunes (20.04.2020) en Harrisburg, Pensilvania, en una protesta contra las medidas de confinamiento para contener al coronavirus y para que se reactive la economía.

Los manifestantes llamaron a "reabrir la economía", a apoyar al presidente Trump, que en noviembre se presenta a la reelección, y a evitar que los gobernadores demócratas utilicen la pandemia para adjudicarse poderes "ilegales". El "mitín de los patriotas" en Harrisburg, la capital de Pensilvania, tuvo lugar tras protestas similares alentadas por Trump en otros sitios de Estados Unidos, como Michigan, California y Ohio.

Pero esta es la primera protesta de envergadura en ese estado de la costa este, considerado clave en la carrera presidencial de 2020 y gobernado por el demócrata Tom Wolf. Pensilvania es el cuarto estado más afectado por la pandemia, con más de 33.000 contagios y más de 1.200 muertos, bastante por detrás de Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts.

La mayoría de las personas que participaron en la manifestación andaban sin mascarilla para protegerse del coronavirus.

Sin mascarilla

Las bocinas resonaron durante más de dos horas en Harrisburg, ciudad con más de 50.000 habitantes, donde centenares de vehículos, muchos de ellos adornados con la bandera estadounidense y consignas a favor de Trump, rodearon el parlamento local.

Una multitud compacta de varios cientos de personas se congregó en la escalinata del Capitolio para denunciar el daño a la economía que provoca el confinamiento y acusar al gobernador de aprovecharse de la pandemia para atribuirse poderes "ilegales".

"Trabajo, no ayuda estatal", "¡Cuarentena no es libertad!" podía leerse en algunas de sus pancartas, al considerar que las órdenes de los gobiernos estatales y municipales para limitar el contagio de la COVID-19 coartan las libertades individuales y perjudican la economía.

En la escalinata del legislativo local, varios oradores, entre ellos representantes republicanos alentaron a los manifestantes. Una oradora, que se presentó como enfermera, denunció el encierro "excesivo", pero también acusó a los manifestantes, en su mayoría sin mascarillas, de no respetar las instrucciones de protección contra el virus. "Me entristece ver que muchos de ustedes no llevan barbijo, que están uno al lado del otro", dijo, antes de ser silenciada por los silbidos.

mg (afp, The Hill, New York Post)

