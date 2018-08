Protesta en Barcelona por aumento de la delincuencia

La semana en imágenes (del 13 al 19 de agosto de 2018)

A los 76 años muere Aretha Franklin, la reina del soul

Víctima de un cáncer de páncreas que había empeorado en los últimos días falleció la cantante estadounidense Aretha Franklin, conocida como la “reina del soul” y cuya carrera musical está llena de éxitos ("Think," ''I Say a Little Prayer" y especialmente "Respect") que la convirtieron en un mito y en un ícono cultural a nivel mundial. (16.08.2018)