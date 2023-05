Proteger la selva tropical - El futuro del aceite de palma

La expansión descontrolada de las plantaciones de palma aceitera destruye el hábitat de muchos animales, amenaza la biodiversidad de la Tierra y daña el clima. Pero ahora hay alternativas a la sobreexplotación. Una idea innovadora nació en Baviera: en las tahonas, entre ellas las del panadero y pastelero Ludovic Gerboin, día tras día sobra pan que no se vende. ¿Qué hacer con él? Gracias a una casualidad, Gerboin conoció a Thomas Brück, profesor de Biotecnología Sintética en la Universidad Técnica de Múnich. Brück busca urgentemente una materia prima para crear un sustituto del aceite de palma. Y así, tras muchos experimentos, surgió una alternativa a partir de pan duro: aceite de levadura. Para ello, el panadero Gerboin tuesta y desmenuza su pan seco para luego fermentarlo en un proceso especial. "Nuestro aceite de levadura es más duradero que el de palma y puede reutilizarse hasta 60 veces", explica Thomas Brück. En la parte indonesia de la isla de Borneo, la agricultora Sulastri Rahmawati alimenta a su familia de seis miembros con su plantación de aceite de palma: "No podemos vivir sin aceite de palma". Como ella, millones de personas en todo el mundo dependen de esta planta. La palmera tiene un enorme rendimiento por hectárea, con lo que puede satisfacer la creciente demanda de grasas vegetales. Como parte de una cooperativa, Rahmawati lleva 20 años cultivando palma aceitera. Hasta ahora se talaba la selva, se utilizaban pesticidas y abonos artificiales. Pero ahora la cooperativa abre nuevos caminos: quiere producir de forma sostenible e introducir estándares sociales. No obstante, aunque la palma aceitera se cultive de forma sostenible, en los campos se acumulan enormes cantidades de residuos de la cosecha. Junto con socios tailandeses, el empresario alemán Markus Matuschka von Greiffenclau ha desarrollado un proceso para producir una nueva materia prima a partir de los racimos de frutos vacíos de la palma aceitera que puede sustituir a la madera y el papel.