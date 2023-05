Propaganda fallida sobre Ucrania: así hicieron el ridículo los blogueros rusos

Es un caso extraño. Durante años, la propaganda rusa dio la imagen de ser una máquina eficaz, bien engrasada. Mientras esperaba la tan anunciada contraofensiva ucraniana, aparentemente esta maquinaria falló el jueves 11 de mayo de 2023 por la noche. Varios de los llamados "blogueros de guerra", que en realidad hacen propaganda bélica, anunciaron a través de Telegram el inicio de los contraataques ucranianos. En sus reportes sobre los éxitos de las tropas de Kiev, se dejaba entrever el temor de un avance militar masivo y una posible pérdida de los territorios ocupados por Rusia.

El tono de los informes no era de terror, aunque sí de algo parecido a ello. Cuando quedó en evidencia que no era una ofensiva a gran escala, las redes sociales se llenaron con llamados a no sembrar el pánico. Algunos tuvieron que justificarse y tranquilizar a sus seguidores.

Cómo los blogueros sembraron el pánico

Yevgueni Poddubny, de 39 años, es empleado de los canales de TV estatales Russia-1 y Russia-24. Su enfoque: reportajes de guerra. La noche del jueves, Poddubny escribió sobre una serie de ofensivas puntuales ucranianas en el este y la expectativa de que la presión en el sur también aumentaría. "Suponemos que ha comenzado la contraofensiva", escribió el bloguero a sus casi 900.000 seguidores en Telegram.

Su evaluación fue difundida por otro conocido propagandista: Semjon Pegow, fundador del proyecto WarGonzo, seguido por más de un millón de lectores. También apareció en escena Alexander Koz, un "top ten" de la escena de blogueros de guerra y reportero del tabloide Komsomolskaja Prawda. Según él, las informaciones de traslado de tanques ucranianos desde Járkov a la frontera con Rusia parecían desinformación "de no haber sido escritas por personas confiables". Su conclusión: "comenzó la ofensiva". Koz compartió, entre otras cosas, un llamado a los soldados rusos en Telegram: "¡Combatientes! Hemos esperado esto por meses. No hay vuelta atrás. Tu familia está tras tuyo".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Pero, después de un par de horas, dichos mensajes fueron editados y empezó a aparecer la palabra "quizás". "Camaradas, mantengan la calma. No escribí que los enemigos marchen hacia Belgorod. Lean cuidadosamente. Se trata de movimientos de equipo militar en Járkov", escribió Poddubny. Antes había reportado movimientos de columnas ucranianas hacia Belgorod, en Rusia, y Kupiansk, en Ucrania. Su siguiente mensaje parece un intento por justificarse: "Hay muchos que quieren aprovecharse de la situación para generar pánico. Hay que estar más atentos", escribió.

¿Por qué fracasó la propaganda?

Mensajes similares ya circulaban en las redes sociales a última hora de la noche. En ellos se remarcaba que la situación estaba bajo control y que los intentos por romper las líneas rusas habían sido infructuosos. El lado ucraniano no muestra sus cartas. El presidente Volodimir Zelenski dijo en una entrevista que su país necesitaba más tiempo para preparar su contraofensiva. Algunos blogueros vieron en esto una estrategia y creyeron lo contrario.

Los expertos ven dos posibles razones para explicar los errores de la propaganda rusa. La primera es la tensión generada por meses de espera de la contraofensiva. Aparentemente, los blogueros no están seguros de que el Ejército ruso pueda aguantar el golpe. La segunda tiene que ver con la ansiedad por ser los primeros en dar una noticia. Esta dinámica parece haber perjudicado a los propagandistas.

"Los líderes rusos y el Ministerio de Defensa son cada vez menos capaces de mantener la ilusión de que todo va según lo planeado en el frente ucraniano", dijo a DW la experta en Rusia Susanne Spahn. "Los reveses militares y la larga duración de la operación deben explicarse, pero el oficialismo no da respuestas, porque estos fracasos no pueden reconocerse públicamente". Según Spahn, no sorprende que "incluso los 'corresponsales de guerra' de Telegram no adhieran siempre a la línea oficial".

Los informes han generado críticas y burlas en las redes sociales rusas, y alegría en las ucranianas. El error mostró el estado psicológico en el que se encuentran sectores de la sociedad rusa. "Los queridos rusos han entendido cómo les mienten en Telegram", dijo un bloguero ruso que apoya firmemente la guerra. En tanto, el periodista ucraniano Andrij Zaplijenko recomendó otorgar a los blogueros de guerra rusos el premio Comandante Valerij Saluschnyj "por su apoyo informativo al Ejército ucraniano".

(dzc/ms)