Programador olvida contraseña y queda a punto de perder su fortuna de bitcoin de 200 millones de euros

A un programador de San Francisco solo le quedan dos intentos para adivinar la contraseña olvidada de una fortuna de bitcoines que actualmente vale más de 200 millones de dólares, según el New York Times.

Con la contraseña correcta, Stefan Thomas, nativo de Alemania, podría acceder a un disco duro que contenía las llaves de su cartera digital de bitcóin, donde se almacenan 7.002 bitcoines. Según el informe del periódico, el alemán los recibió en 2011 como pago por un video sobre la moneda digital cuando todavía valían unos pocos euros cada uno. Pero diez años después, un bitcóin equivale a unos 30.000 euros.

Según el New York Times, el programador dejó los bitcoines desatendidos durante años y perdió el papel en el que había escrito la contraseña del disco duro. Ya había introducido una contraseña incorrecta ocho veces; con el décimo fallo el disco duro se encripta para siempre.

Un fenómeno que afecta a muchos

La historia del programador es un ejemplo particularmente claro de un fenómeno que afecta a muchos propietarios de bitcóin, según el New York Times. Según una estimación de la empresa Chainalysis, alrededor del 20 por ciento de todos los bitcoines, es decir, más de 100.000 millones de euros, se encuentran en carteras digitales cuyos propietarios perdieron sus contraseñas. Como ningún tercero tiene acceso a la cartera, a diferencia de un banco tradicional, el dinero parece perdido sin la contraseña.

El programador Thomas publicó el artículo sobre su historia en Twitter el martes, comentando: "Un recordatorio doloroso. Espero que otros puedan aprender de mis errores". Un poco más de previsión le habría ahorrado una década de arrepentimiento. Mantiene el disco duro en un lugar seguro, según el artículo, esperando el día en que los expertos puedan encontrar una forma de descifrar contraseñas complejas como la suya.

FEW (dpa, The New York Times, The Guardian, Der Spiegel)