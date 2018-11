Productos “libres de crueldad”: ¿solo promoción o protección a los animales?

Veganos: un estilo de vida

¿Sanos, delgados y en forma?

Con libros como “Vegan for fit”, donde presenta un nuevo programa para bajar de peso, Hildmann logró un best seller. La fórmula para bajar de peso por medio de una alimentación vegana es un éxito. El movimiento vegano conquistó a un nuevo segmento de público: personas que quieren ser más delgadas, algo que, sin embargo, no es el objetivo primordial del veganismo.