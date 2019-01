Principio de acuerdo para negociar la paz en Afganistán

Los negociadores de Estados Unidos y de las tropas insurgentes de los talibanes han alcanzado este lunes (28.01.2019) un acuerdo marco sobre temas clave para lograr un acuerdo de paz definitivo que pondría fin a 17 años de guerra en Afganistán, dijo el principal enviado estadounidense Zalmay Khalilzad. Después de seis días de conversaciones la semana pasada con los talibanes en Qatar, donde instó al grupo insurgente islámico a entablar negociaciones directas con el gobierno del presidente afgano Ashraf Ghani.

El mismo lunes, Ghani anunció que se iban a empezar "serias" conversaciones con los talibán. Y aseguró a los afganos que sus derechos no se verán comprometidos en nombre de la paz con los talibanes, que han estado organizando ataques casi a diario contra las fuerzas afganas, causando decenas de víctimas cada semana. Su ofensiva no ha cesado a pesar del severo invierno afgano y los insurgentes ahora dominan casi la mitad del país.

Khalilzad dijo en una entrevista con The New York Times que se llegó a un principio de acuerdo con los talibanes en el marco de un acuerdo de paz "que todavía tiene que concretarse" y que hará que los insurgentes se comprometan a garantizar que no se utilice el territorio afgano como una "plataforma para grupos o individuos terroristas internacionales". Dijo que el acuerdo podría llevar a una retirada completa de las tropas estadounidenses a cambio de un alto el fuego y conversaciones talibanes con el gobierno afgano.

Todavía "mucho por hacer"

En una declaración emitida por la Embajada de los Estados Unidos, Khalilzad admitía sin embargo que todavía "hay mucho trabajo por hacer antes de que podamos decir que hemos tenido éxito en nuestros esfuerzos, pero creo que por primera vez puedo decir que hemos logrado un progreso significativo". El secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan, dijo que se le informó de los avances y los calificó de "alentadores", pero también dijo a los reporteros que el departamento no recibió instrucciones de prepararse para una retirada completa de Afganistán.

El presidente afgano, Aschraf Ghani, se dirigió al país este lunes a por televisión.

La declaración de la oficina de Ghani también afirmaba que los talibanes exigieron a Khalilzad la retirada de todas las tropas extranjeras de Afganistán, pero que tampoco hubo acuerdo sobre ese tema. Además, aclaraba que Khalilzad no tiene autoridad para discutir temas como la futura administración afgana, sino que su objetivo es facilitar el diálogo entre afganos.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reunió con Patrick Shanahan a última hora del lunes, tras lo que coincidió en declaraciones a la prensa en que tanto la Alianza como el Pentágono están "alentados" por el resultado de las conversaciones. Pero tampoco habló de retirada. "No permaneceremos allí más de lo necesario, pero tampoco nos vamos a ir hasta que la situación nos permita reducir el número de soldados sin perjudicar el objetivo de nuestra presencia en Afganistán, que es prevenir que se convierta otra vez en un santuario del terrorismo internacional otra vez".

