Primeras imágenes de la capilla ardiente de Benedicto XVI

Benedicto XVI: una vida dedicada a la Iglesia

Dos Papas

Tras su renuncia en 2013, Benedicto aseguró que no intervendría en el quehacer de su sucesor, Francisco. Pero no guardó silencio del todo. A comienzos de 2020 publicó un libro en el que hizo un vehemente alegato contra la flexibilización de la norma del celibato. Previamente, Francisco no había descartado categóricamente la ordenación de hombres casados, debido a la escasez de sacerdotes.