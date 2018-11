Primer ministro eslovaco no firmará pacto migratorio

El primer ministro de Eslovaquia, Peter Pellegrini (foto), anunció hoy (25.11.2018) que no apoyará el Pacto Mundial para la Migración de la ONU, al considerar que no diferencia entre migración legal e ilegal, con lo que se une a países como Estados Unidos, Austria o Hungría en su rechazo a ese acuerdo. "Como primer ministro, rechazo el texto del acuerdo y me niego a aplicarlo en Eslovaquia", afirmó Pellegrini, según el diario Sme.

Pellegrini indicó que su país "tiene un problema" con el texto, al opinar que no diferencia entre migración legal e ilegal. "Consideramos que la migración económica es ilegal, dañina y un riesgo de seguridad", afirmó el primer ministro desde Bruselas, donde ha participado en la cumbre comunitaria sobre el "brexit".

El rechazo de Pellegrini al texto de la ONU podría tener consecuencias en su Gobierno, ya que el titular eslovaco de Exteriores, Miroslav Lajcak, ha alertado de que dimitirá si Bratislava no se une al pacto.

Este acuerdo, no vinculante, tiene como objetivo establecer un marco mundial para alentar la cooperación internacional en materia migratoria. El pacto fue acordado en julio pasado por todos los Estados miembros de la ONU, con la única excepción de Estados Unidos, que se desmarcó del proceso a finales de 2017. Desde entonces Hungría, Austria, Australia, Bulgaria, Israel, Polonia y la República Checa han anunciado que no ratificaran el acuerdo. (EFE)

