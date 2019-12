Primer ministro de Malasia pone en duda su renuncia en 2020

El primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad (94 años), volvió este sábado (14.12.2019) a deslizar la posibilidad de permanecer en el poder después de 2020, y se negó a entregar fechas para una eventual renuncia. Esto, apenas cuatro días después de haber prometido que daría un paso al costado para que asumiera Anwar Ibrahim, quien ha sido ungido como su sucesor político.

El martes pasado, Mahathir dijo que estaba listo para dejar el poder en manos de Anwar una vez que finalizara la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tendrá lugar en Malasia en noviembre de 2020. Mahathir volvió al poder inesperadamente en 2018, tras propinar una dura derrota a la coalición que él mismo lideró en el pasado, y que había estado en el poder por seis décadas.

"Prometí que renunciaría una vez que resolviera algunos de los principales problemas que dejó la administración anterior”, sostuvo el premier malasio. Anwar, de 72 años y líder del principal partido de la coalición que respalda a Mahathir, ya ha dicho que espera asumir en mayo de 2020, pero el nonagenario político lo ha contradicho en público varias veces.

Anwar Ibrahim, sucesor en duda.

Sucesor interrogado

Mahathir gobernó Malasia por más de 20 años antes de retirarse de la política en 2003, allanando el camino para el liderazgo del ahora ex primer ministro Najib Razak. "Teníamos un plan para hacer de Malasia un país desarrollado a 2020. Por desgracia, después de mi salida en 2003, el liderazgo que me sucedió adoptó otro camino y otras políticas, lo que derivó en que no se cumpliera la meta de 2020”, dijo Mahathir en el Foro de Doha, que tiene lugar en la capital de Qatar.

El jueves, Anwar fue interrogado por la policía por unas acusaciones presentadas en su contra por un exayudante, quien aseguró que fue acosado sexualmente por el político. Por ello se consultó este sábado a Mahathir sobre si era Anwar la persona idónea para sucederlo. El primer ministro se limitó a decir que, debido a las malas experiencias que había tenido en el pasado, no podía garantizar quién era el indicado.

Anwar ya ha estado preso en dos ocasiones, una vez por corrupción y otra por sodomía.

DZC (AFP, Reuters)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) EE.UU. amenaza a Irán y sanciona a empresarios libaneses El secretario de Estado, Mike Pompeo, prometió este viernes (13.12.2019) una "respuesta decisiva" a Irán si los intereses de Estados Unidos en Irak resultan afectados, tras una serie de ataques con cohetes.

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Restos de víctimas de avión chileno llegan a base militar Los restos de algunas de las 38 víctimas del avión militar que cayó al mar en el extremo sur del continente americano, arribaron este viernes (13.12.2019) a una base aérea en Punta Arenas, 3.000 km al sur de Santiago de Chile, donde empiezan las tareas de reconocimiento.

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Periodistas confiscados demandarán al gobierno de Nicaragua Los periodistas nicaragüenses Carlos Fernando Chamorro y Miguel Mora anunciaron este viernes (13.12.2019) que demandarán al gobierno de Daniel Ortega ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en busca de una indemnización por el cierre y confiscación de sus empresas de comunicación.

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Se atrasa cierre de COP25 por divergencias y falta de acuerdos La comunidad internacional seguía encallada en Madrid en la madrugada del sábado (14.12.2019) sobre cómo responder a la urgencia climática, en las últimas horas de una COP25 que podría cerrarse sin el impulso que reclaman la ciencia y la sociedad civil.

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Millares de chilenos asisten a gran concierto "por la dignidad" Miles de personas conmemoraron este viernes (13.12.2019) las ocho semanas que transcurren desde que comenzó el mayor estallido social de la democracia en Chile, con un conmovedor concierto "por la dignidad" que reunió a míticos grupos locales de canción protesta, como "Inti-Illimani", "Illapu" y "The Bunkers".

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) EE. UU.: Comité de la Cámara baja aprueba cargos para juicio contra Trump El mandatario estadounidense es acusado de abusar de su poder presidencial al pedirle a Ucrania que investigara al exvicepresidente Joe Biden, uno de sus rivales políticos de cara a las elecciones de 2020, mientras usaba como influencia la ayuda militar. Todavía le corresponde al pleno pronunciarse, donde los demócratas tienen mayoría (13.12.2019).

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Asesinan a cuatro indígenas en mes y medio en la Amazonía brasileña Un indígena guajajaro fue asesinado cerca de una reserva del estado amazónico de Maranhao, en el que ha sido el cuarto homicidio en el último mes y medio de miembros de esta etnia. Los guajajara ha adquirido notoriedad internacional por defender la Amazonía, para lo que crearon grupos de "guardianes", encargados de fiscalizar y proteger el mayor bosque tropical del planeta (13.12.2019).

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Chile alerta a la ONU sobre "noticias falsas" en informe sobre DD. HH. El mismo día de la publicación del informe de la ONU, donde se detallan violaciones a los DD. HH. por parte de la fuerza policial chilena, el Gobierno respondió y alertó que muchas demandas que se incluyen en la investigación ya fueron desestimadas por la justicia del país sudamericano (13.12.2019).

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Ex primer ministro de Buteflika es elegido presidente de Argelia Abdelmadjid Tebboune, que fue jefe de gobierno del exmandatario Abdelaziz Buteflika, fue declarado presidente de Argelia en la primera vuelta de los comicios, marcados por la abstención récord y las multitudinarias protestas a favor de una renovación política, que son inéditas desde la independencia del país africano, en 1962. (13.12.2019).

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Informe de la ONU confirma graves violaciones a los DD.HH en Chile Las conclusiones del organismo internacional se condicen con los informes anteriores entregados por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, realizados durante el estallido social en el país sudamericano, donde cuestionan actuar de Carabineros durante las manifestaciones sociales. (13.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) El mundo reacciona al triunfo de los "tories" en Reino Unido La victoria de Boris Johnson en las elecciones legislativas británicas generó una variedad de reacciones entre las autoridades del resto del mundo, desde el entusiasmo de Donald Trump hasta la prudente expectativa de los rusos. También reaccionaron las bolsa de comercio, que elevaron el valor de la libra gracias al aplastante triunfo de los "tories”. (13.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Explosión en Alemania deja un muerto y al menos 25 heridos Hasta ahora, la policía no ha determinado si la explosión se activó deliberadamente o si fue un accidente. El estallido ocurrió alrededor de las nueve de la mañana en un edificio de cinco pisos con 60 apartamentos. (13.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Incendio en portaaviones ruso es controlado luego de 24 horas de trabajos "El incendio en el 'Almirante Kuznetsov' fue apagado hacia las 8 de la mañana. En estos momentos a bordo del buque trabaja una comisión para establecer las causas del siniestro y evaluar sus consecuencia. En ella participa el vicepresidente de la OSK, Vladímir Koroliov", según anunció el presidente de la Corporación de Astilleros Unidos, Alexéi Rájmanov. (13.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Reino Unido: Johnson gana elecciones y mayoría absoluta para impulsar "brexit" Los conservadores del primer ministro británico, Boris Johnson, alcanzaron este viernes la mayoría absoluta que buscaban para ejecutar el "brexit", según el recuento oficial de votos de las elecciones generales celebradas el jueves en el Reino Unido. (13.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Protestas y abstención marcan cuestionadas elecciones presidenciales en Argelia La baja participación, el descontento y las protestas contra el régimen militar marcaron este jueves la primera vuelta de las polémicas elecciones presidenciales en Argelia, diseñadas por el sistema para intentar tapar la crisis política y social que sacude el país desde hace diez meses. (12.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Quiroga denuncia ante la OEA "fraude colosal" de Evo Morales El ex presidente boliviano Jorge "Tuto" Quiroga, designado por el Gobierno de Jeanine Áñez como "delegado especial" de su país ante la comunidad internacional, denunció este jueves en la OEA un "fraude colosal" del exmandatario Evo Morales y pidió apoyo para respaldar la "titánica tarea electoral" que deberá encarar esa nación. (12.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Recuperan seis cuerpos de víctimas de erupción volcánica en Nueva Zelanda Un equipo militar neozelandés recuperó este viernes seis de los ocho cuerpos que yacían desde el lunes en la isla deshabitada Whakaari, en el noreste del país, donde una erupción volcánica se cobró la vida de 16 personas. (13.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Chile: investigan audio de pasajero que reportó fallas en avión militar Las autoridades confirmaron el peor escenario para el avión militar y sus 38 ocupantes: cayó en el mar y no hay sobrevivientes. (12.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Sondeo: Los conservadores británicos habrían logrado mayoría absoluta El "brexit" parece tener la vía libre. El primer ministro Boris Johnson se encaminaba el jueves, según las primeras estimaciones, a obtener la mayoría necesaria para cumplir su promesa de sacar al Reino Unido de la UE a finales de enero. (12.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) EE. UU. impone sanciones para presionar a Ortega en Nicaragua El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra Rafael Antonio Ortega Murillo, hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y dos empresas bajo su control utilizadas para el "lavado del dinero". (12.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) CIDH y Gobierno interino acuerdan investigación de la violencia en Bolivia La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este jueves que llegó a un acuerdo con el gobierno interino de Bolivia para instalar un grupo independiente de expertos que investigue la violencia durante la crisis política que se desató tras las últimas elecciones y dejó 36 muertos. (12.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Fuerza Aérea de Chile descarta hallar supervivientes del avión siniestrado El comandante en jefe de la Fuerzas Aérea de Chile (FACh), Arturo Merino, informó este jueves que descartan encontrar supervivientes en el accidente del avión militar siniestrado el lunes camino a la Antártida con 38 personas a bordo. (12.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Periodista asesinada en la Amazonía norte de Perú El pasado martes encontraron el cadáver de la periodista peruana Sonia Isabel Alvarado Huayunga, con huellas de golpes y de estrangulación. Su cuerpo estaba enterrado en la provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto, noreste del país. La reportera estaba desaparecida desde el sábado 7 de este mes. (12.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Evo Morales llega a Argentina en calidad de refugiado Según la confirmación del ministro de Exteriores de Argentina, Felipe Solá, el expresidente boliviano, Evo Morales llegó al país sudamericano para quedarse. Ahora deben completar los papeleos para regular su situación en el país sudamericano. (12.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Rusia expulsa a dos diplomáticos alemanes de Moscú La decisión es una respuesta a la misma medida adoptada por parte del Gobierno alemán, que despidió a dos funcionarios rusos luego del asesinato de un ciudadano georgiano en Berlín. (12.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Reino Unido inicia jornada electoral clave para el futuro del “brexit” Los británicos empezaron a votar temprano en lo que son unas elecciones de enorme importancia, y de donde saldrá el Parlamento que dé respuesta a la cuestión más compleja en la historia reciente del país: el "brexit”. Los colegios electorales abrieron sus puertas a las siete de la mañana y cerrarán a las diez de la noche, cuando se podrán conocer los primeros sondeos a pie de urna. (12.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Sindicatos franceses mantienen huelga sin dar "tregua de Navidad" Un día después que el Gobierno francés diera a conocer los detalles de la reforma al sistema de pensiones y las concesiones realizadas, los sindicatos de Francia anunciaron que mantendrán la huelga, llamando a la ciudadanía a aumentar la movilización. (12.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Miles de manifestantes desafían toque de queda en India para protesta por nueva ley de ciudadanía A pesar del toque de queda, la gente protestó en masa, lo que derivó en el actuar policial, que lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. El despliegue de cinco mil fuerzas paramilitares en la ciudad de Guwahati y el bloqueao de carreteras y autopistas para evitar la propagación de protestas tampoco fue suficiente para evitar las manifestaciones. (12.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Chile: confirman hallazgo de restos humanos del avión siniestrado El intendente de la región chilena de Magallanes, José Fernández, dijo este miércoles que se encontraron "restos de las personas" del avión militar desaparecido cuando viajaba a la Antártida. Poco antes, la Fuerza Aérea Chilena (FACH) se negó a confirmar otras versiones de hallazgos. (11.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Confirman 71 muertos por ataque yihadista a cuartel en Níger El ataque se produjo al día siguiente de otro contra un cuartel en Agando, en la región de Tahoua (oeste), también cerca de Malí, con saldo de "tres soldados y 14 terroristas muertos", según el ministerio de Defensa. (11.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Inhabilitan por cinco años a exministro chileno por omitir acciones durante protestas El Senado de Chile aprobó este miércoles una acusación constitucional contra Andrés Chadwic, titular del ministerio del Interior durante el inicio de las protestas sociales en el país, que lo inhabilita para ejercer cargos públicos durante cinco años. (11.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Cámara Baja EE.UU. aprueba ley que avala nueva Fuerza Espacial La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó este miércoles la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) para 2020, que avala una nueva Fuerza Espacial y destina recursos por 738.000 millones de dólares. (11.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Sube a 16 número de muertos por erupción volcán en Nueva Zelanda Dos personas que resultaron heridas por la erupción el lunes del volcán Whakaari, en el noreste de Nueva Zelanda, perecieron anoche en el hospital, informaron este jueves las autoridades que cifran en al menos 16 las víctimas mortales. (12.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) CIDH pide investigación internacional sobre "masacres" en Bolivia Un investigación internacional debe esclarecer la violencia en Bolivia tras las fallidas elecciones de octubre, incluidas las "masacres" de civiles, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que constató la muerte de 36 personas por la violencia en el país. (11.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Israel tendrá que ir a las urnas por tercera vez El plazo para encontrar un nuevo jefe de gobierno en Israel expiró pasada la medianoche del miércoles, lo que obliga a celebrar nuevas elecciones, las terceras en menos de un año, que están previstas para el próximo mes de marzo. (11.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Chile amplía la búsqueda del avión Hércules C130 tras dos días desaparecido Las Fuerzas Armadas de Chile anunciaron este miércoles que ampliaron el operativo de búsqueda del avión de la Fuerza Aérea (FACh) desaparecido el pasado lunes camino a la Antártida con 38 personas a bordo y del que después de casi dos días no se tienen pistas de su ubicación ni indicios de lo ocurrido. (11.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) La bachata dominicana es declarada Patrimonio de la Humanidad La bachata dominicana superó la discriminación y el silencio impuesto por décadas de dictadura consagrándose este miércoles como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en la reunión de la Unesco en Bogotá. (11.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Descubierta la obra de arte más antigua del mundo Un grupo de arqueólogos de la Universidad de Griffith (Australia) ha descubierto en una cueva en Indonesia la escena de caza más antigua del mundo conocida hasta el momento en una pintura rupestre de al menos 44.000 años de antigüedad. (11.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Myanmar se defiende ante la CIJ por acusación de genocidio contra rohinyás Aung San Suu Kyi aseguró que la denuncia presentada por Gambia ante el organismo internacional responde a una mirada incompleta y engañosa sobre lo que es un conflicto armado interno. También pidió que no se apliquen sanciones contra su país, ya que dificultaría más el conflicto interno. (11.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Gobierno francés mantiene reforma de pensiones Luego de siete días de huelga en París, el gobierno galo entregó oficialmente los detalles de la reforma de pensiones que ha desatado el malestar de la ciudadanía y el enojo de los sindicatos, aunque en el anuncio se ofrecieron algunas concesiones y garantías que se espera calmen a los manifestantes. (11.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Greta Thunberg acusa a países ricos de engañar a la sociedad con anuncios vacíos para frenar el cambio climático La activista ambiental Greta Thunberg, señaló en el plenario de la Cumbre del Clima que se desarrolla en Madrid, la responsabilidad que deben asumir los países ricos en la lucha por frenar el cambio climático. Al respecto, la joven sueca indico que las potencias desarrolladas son las primeras que deben hacer su parte en la lucha contra la emergencia y "llegar a las emisiones cero". (11.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) UE revela "Pacto Verde" para terminar con emisiones de CO2 el año 2050 Alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono en 2050 a través de la creación de métodos para absorber el CO2 es el objetivo compartido por los eurodiputados, que declararon "emergencia climática" en Europa, una visión que no logra la unanimidad de los países del bloque, que sin embargo, intentarán de nuevo confirmar la ambición por frenar el cambio climático. (11.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Aramco debuta con gran éxito en la bolsa de Riad La petrolera saudí Aramco, la más grande del mundo, debutó en la Bolsa de Riad (Tadawul) con un precio de 35,2 riales (9,39 dólares) en sus primeras operaciones, lo que supone una subida del 10 por ciento sobre el valor fijado de referencia. Con esta subida inicial, la valoración de la petrolera se sitúa en la empresa mejor cotizada del mundo. (11.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) El peronista Alberto Fernández asume como presidente de Argentina El peronista Alberto Fernández juró este martes el cargo de jefe de Estado de Argentina en una ceremonia en el Congreso de la Nación, en Buenos Aires, ante autoridades del Estado y con presencia de varios mandatarios internacionales. (10.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) México, EE. UU. y Canadá firman el texto final del T-MEC Representantes de los Gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá firmaron este martes en la capital mexicana la nueva versión del acuerdo comercial T-MEC que incluye las modificaciones acordadas entre la Casa Blanca y los legisladores estadounidenses del Partido Demócrata. (10.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Alemania y varios países más, “frustrados“ por el lento progreso de la COP25 Varios de los países que integran la Alianza por una mayor Ambición Climática han expresado este martes su "frustración" por los lentos progresos que se están registrando en las conversaciones de la cumbre climática de Madrid. (10.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Periodista venezolana Luz Reyes recibe premio franco-alemán de DD. HH. La periodista venezolana Luz Mely Reyes recibió este martes en Berlín el premio franco-alemán de derechos humanos de manos del ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, con ocasión del Día Mundial de los Derechos Humanos. (10.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Chile reconoce atropellos a los DD.HH. y anuncia reparación para las víctimas El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reconoció este martes que hubo "atropellos a los derechos humanos" durante las últimas siete semanas de protestas en el país y anunció medidas de reparación para las víctimas, así como la revisión de los protocolos policiales. (10.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Tiroteo en hospital checo deja seis muertos La Policía informó de al menos seis personas fallecidas después que un sujeto comenzara a disparar en una zona de espera de un recinto hospitalario de la ciudad de Ostrava. Según informó la Policía, el atacante se suicidó luego de efectuar los disparos. (10.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Intensa búsqueda de avión militar chileno siniestrado camino a la Antártica A partir de esta jornada "se han intensificado las labores de búsqueda", informó la Fuerza Aérea de Chile, con la ayuda de 13 aviones, entre ellos dos aeronaves C-130 de la Fuerzas Aérea de Uruguay y de Argentina, además de dos buques mercantes y dos de la Marina de Chile. A esto se sumaría la ayuda de Brasil que fue ofrecida por el presidente Jair Bolsonaro. (10.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) CIJ inicia juicio contra Birmania por supuesto genocidio de los rohinyás El ministro de Justicia de Gambia, Abubacarr Tambadou, cuyo país ha presentado la denuncia, fue el primero en declarar ante la corte, donde también declarará la líder de Birmania y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. (10.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Tribunal de Apelaciones hongkonés confirma inconstitucionalidad de ley anti-máscaras Esta decisión de segunda instancia implica que la Policía no podrá hacer cumplir la prohibición de las máscaras, al menos hasta que los jueces entreguen una respuesta completa a la apelación el próximo mes de enero. (10.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Congreso de Ecuador aprueba ley fiscal pactada con FMI Después de un debate que se prolongó por más de cinco horas, el Congreso ecuatoriano aprobó una ley tributaria acordada por el gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional, que recaudará unos 600 millones de dólares tras la revocatoria de la eliminación de subsidios a combustibles que desató la reciente crisis social que afectó al país sudamericano. (10.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Rusia y Ucrania acuerdan alto al fuego y canje de prisioneros Los presidentes de Rusia y de Ucrania, Vladímir Putin y Vladímir Zelenski, se comprometieron a obrar para que pueda darse un cumplimiento completo del alto el fuego en el este ucraniano y un canje de todos los prisioneros antes de finales de año, se informó en París este martes (10.12.2019).

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Desaparece avión militar chileno con 38 pasajeros Un avión militar con 38 personas a bordo desapareció este lunes (09.12.2019) tras salir de la ciudad de Punta Arenas, en el extremo austral de Chile, con destino a una base en la Antártida, informó un comunicado de la Fuerza Aérea de Chile.

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Opositor a Evo Morales absuelto tras 11 años privado de libertad Leopoldo Fernández, un exprefecto de la región amazónica de Pando y opositor al expresidente Evo Morales, fue beneficiado con orden de libertad este lunes (09.12.2019), tras permanecer preso durante 11 años, acusado por la muerte de nueve campesinos en sucesos violentos de 2008. (foto de archivo)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Siguen movilizaciones en Irak tras asesinato de activista opositor El asesinato de una figura del movimiento de protesta el domingo por la noche en Irak no frenó las movilizaciones populares contra el poder y la influencia iraní, en las que han muerto ya más de 450 personas desde el primero de octubre.

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Nueva Zelanda busca a ocho turistas desaparecidos en erupción Las autoridades neozelandesas buscaban este martes (10.12.2019) a ocho turistas desaparecidos tras la erupción en la víspera del volcán Whakaari, en una isla deshabitada al noreste de Nueva Zelanda, que ha matado al menos a cinco personas.

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Militares venezolanos salen tras casi 8 meses de la embajada de Panamá en Caracas Los militares venezolanos que llegaron en calidad de "huéspedes" a la Embajada de Panamá en Caracas tras participar en el fallido alzamiento del 30 abril pasado contra el Gobierno de Nicolás Maduro abandonaron la legación diplomática, informó este lunes la Cancillería panameña. (09.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Medio centenar de países lanzan plan para una economía baja en carbono La Coalición de ministros para la Acción sobre el Clima presentó este lunes en Madrid el Plan de Acción de Santiago, que aspira a desarrollar herramientas económicas para promover una transición justa a una economía baja en carbono. (09.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Francia bloqueada en el quinto día de huelga Cientos de kilómetros de atascos y una pesadilla con el transporte público en París marcaron este lunes el quinto día de la huelga en Francia contra la reforma de las pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron, que enfrenta una prueba de fuego para su proyecto. (09.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Escándalo en el Ejército peruano por presunto robo de combustible Una veintena de oficiales del Ejército peruano fueron detenidos por estar implicados en un robo de combustible por un aproximado de un millón de dólares, cometido entre 2013 y 2018, de acuerdo a una investigación de la Fiscalía revelada este lunes en Lima. (09.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Ya van 177 muertes a causa del dengue hemorrágico en Honduras El viceministro hondureño de Salud, Roberto Cosenza, confirmó que el número de muertes por dengue hemorrágico ascendió a 177. La autoridad realizó un llamado a la población a no automedicarse y que, en caso de presentar síntomas, se acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. (09.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Feministas turcas podrían ir a la cárcel por cantar “un violador en tu camino” Según confirmó la abogada representante de las siete detenidas, Tuba Torual, las mujeres son acusadas de vulnerar la ley de manifestaciones, por "insultos al presidente" y en aplicación del artículo 301 del código penal que castiga con penas de entre seis meses y dos años de cárcel "la ofensa pública a la nación turca, el Estado, el Parlamento, el Gobierno y los cuerpos judiciales". (09.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Rusia queda fuera de los próximos Juegos Olímpicos La decisión del comité ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje dejó a los deportistas rusos fuera de los Juegos de verano de Tokio (2020) y los de invierno de Pekín (2022), tras una decisión unánime adoptada por los integrantes del organismo, según informó desde Lausana la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA) (09.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Thunberg realiza primera intervención en la COP25 En medio del debate dedicado a los jóvenes y junto a varios activistas de diferentes zonas del mundo, la joven sueca dijo que "la gente está sufriendo" ya las inclemencias climáticas y, por ello, no se puede esperar. "La emergencia climática no es un problema futuro, es algo que nos está afectando ya", señaló. (09.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Fotos satelitales demuestran que Pyonyang probó motor de misiles Las imágenes obtenidas muestran que el misterioso test del fin de semana, revelado por Corea del Norte, consistió en probar un motor para misiles, subrayando la actitud cada vez más desafiante que Pionyang está adoptando ante Washington. (09.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Turquía repatría 71 combatientes del Estado Islámico De todos los presuntos yihadistas detenidos en Turquía y deportados fuera del país, 37 tienen nacionalidad europea. Alemania, con 18 personas, encabeza la lista, seguida por Francia, con 11 repatriados, Bélgica y Holanda (con 2 cada uno), así como Dinamarca, Australia, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos (uno por país). (09.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Erupción de volcán en Nueva Zelanda deja cinco muertos y varios desaparecidos El fallecimiento de cinco personas producto de la erupción del volcán Whakaari, en Nueva Zelanda, ha sido confirmado por las autoridades. Las víctimas murieron luego de ser rescatadas, además, se ha señalado que existe un número indeterminado de personas sin localizar en una isla deshabitada que es visitada solo por turistas, informó la primera ministra Jacinda Ardern. (09.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) México rechaza que EE. UU. realice inspecciones laborales en su territorio El ministro mexicano de Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo el domingo que México aceptará la propuesta estadounidense de regular el acero fundido en el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pero solo si esta norma entra en vigor al menos cinco años después de la ratificación del pacto. (09.12.2019)

Semana en imágenes (del 9 de diciembre al 15 de diciembre de 2019) Familiares de víctimas de tragedia en favela brasileña piden justicia Las familias de los nueve jóvenes que murieron pisoteados en un baile funk en una favela de la ciudad brasileña de Sao Paulo -debido a la estampida provocada por una operación policial- pidieron justicia en un acto ecuménico celebrado este domingo (08.12.2019) en el lugar de la tragedia.



