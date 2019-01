Primer migrante devuelto por EE. UU. en nuevo protocolo llega a Tijuana

El primer migrante devuelto por Estados Unidos, según el protocolo de protección de migrantes, llegó a la fronteriza ciudad mexicana de Tijuana este martes (29.01.2019) al mediodía, donde deberá permanecer hasta que se lleve a cabo su audiencia ante el tribunal de inmigración.

El hondureño Catardo Gómez Cardozo (foto), quien meses antes había solicitado asilo político a Estados Unidos, fue trasladado en una camioneta del Instituto Nacional de Migración de México (INM) a una parte de la zona fronteriza que se desconoce.

Así, el Gobierno de Estados Unidos comenzó este martes la aplicación del programa de retorno a México de migrantes centroamericanos solicitantes de asilo con la presencia en la frontera de California de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.

"Abordar la crisis en la frontera sur"

Nielsen llegó hoy a San Diego, California, para "asegurar que (los) inmigrantes son protegidos en base a las obligaciones internacionales y estadounidenses, a la par de abordar la crisis en la frontera sur", según su oficina de prensa.

Bajo este programa, México recibirá diariamente a grupos de aproximadamente 20 migrantes centroamericanos que cumplan con requisitos establecidos anteriormente, tales como ser adultos, no ser menores no acompañados y no tener historial criminal o problemas de salud.

México critica medida unilateral estadounidense

El viernes pasado, el Gobierno mexicano criticó la unilateral medida de Estados Unidos de enviarle solicitantes de asilo aunque expresó su respeto a los derechos humanos de los migrantes, cuyo ingreso se espera dé comienzo en las próximas horas.

Además, la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó ser considerado un tercer país seguro en este caso de los migrantes que han pedido asilo a Estados Unidos.

Por el momento, miles de migrantes provenientes de países de Centroamérica, principalmente de Honduras, van a esperar la respuesta de las autoridades estadounidenses para conocer si su solicitud ha sido o no aceptada.

En octubre de 2018, miles de centroamericanos –en su mayoría hondureños y salvadoreños– abandonaron sus países en distintas caravanas con el afán de llegar a Estados Unidos y solicitar asilo, en un éxodo que causó choques diplomáticos entre países.

FEW (EFE, AFP)

