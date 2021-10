Primer largometraje en el espacio: equipo ruso se adelanta a Tom Cruise en el despegue

El sueño de viajar al espacio siempre ha fascinado a la gente. Innumerables películas de ciencia ficción, como 2001: Odisea del espacio, de Stanley Kubrick, o Interestelar, de Christopher Nolan, hablan de cómo podría ser la vida lejos de la Tierra. Pero nunca se ha rodado allí ningún largometraje. Hasta ahora.

Un equipo de rodaje ruso se acopló este martes (05.10.2021) a la Estación Espacial Internacional (EEI) tras un viaje de tres horas en una nave Soyuz MS-19. La misión: clavar una estaca en la historia del cine y de los viajes espaciales. Y para ello, convertirán la EEI en un plató de cine durante los próximos doce días.

Según la agencia espacial rusa Roscosmos, la película con el título provisional de "Vysov" (en español: "El desafío") tratará la historia de un médico que es trasladado a la estación espacial para salvar a un cosmonauta que ha caído enfermo. La película está dirigida por el cineasta ruso Klim Shipenko, que también es responsable de la cámara, el sonido, la iluminación y el maquillaje. El cosmonauta Anton Shkaplerov y otros dos cosmonautas rusos aparecerán en papeles secundarios.

La actriz Yulia Peresild asiste a la clausura de la alfombra roja del 39º Festival Internacional de Cine de Moscú en Moscú, Rusia, el 29 de junio de 2017.

Duro entrenamiento para el espacio

El papel principal, sin embargo, lo interpretará la actriz rusa Julia Peressild, la cual se impuso a 3.000 aspirantes. Peressild es una celebridad en Rusia y ya ha aparecido en unas 30 películas. Durante meses, la actriz ha estado entrenando duro para el papel. Sin embargo, en comparación con los verdaderos astronautas, que suelen pasar varios años preparando su estancia en el espacio, esto no es nada. Aun así, el equipo está abriendo nuevos caminos en muchas áreas. Nunca se habían rodado en el espacio escenas para un largometraje, y las condiciones de trabajo se prueban ahora por primera vez.

Todo un reto para el director y camarógrafo Shipenko: "No hay nadie que pueda darnos consejos. No hay ningún camarógrafo que pueda decirnos cómo trabajar con la luz de una escotilla", dijo Shipenko el día antes del viaje. Para él es un "experimento". Sin embargo, no está claro el coste que tendrá. La agencia espacial Roscosmos mantiene en secreto los costes de producción de la película.

De izquierda a derecha: la actriz Julia Peressild, el director Klim Shipenko y el cosmonauta Anton Shkalperov.

Carrera por el espacio con EE. UU.

Pero una cosa es cierta: Rusia quiere ganar esta etapa de la carrera. Después de que la Unión Soviética y Estados Unidos compitieran por la supremacía en el espacio en la segunda mitad del siglo XX, la competencia se ha reavivado con el proyecto cinematográfico.

Poco después de que Hollywood, junto con la NASA y SpaceX de Elon Musk, anunciara el año pasado un rodaje con la superestrella de acción Tom Cruise en el espacio, Rusia siguió su ejemplo. Ahora, el equipo de la película rusa se ha adelantado incluso a Hollywood: aún no está claro cuándo comenzará la producción en Estados Unidos.

Si la misión tiene éxito, el proyecto cinematográfico podría significar una nueva gloria para Rusia y la agencia espacial Roscosmos, después de que perdiera el monopolio de los viajes a la estación espacial EEI en favor de SpaceX, entre otros, y de que los millonarios estadounidenses descubrieran el negocio del turismo espacial.

El jefe de la red de grupos de expertos políticos de Rusia, Konstantin Kalachev, declaró a la agencia de noticias AFP que la película espacial era una forma de relaciones públicas y de "distraer a los rusos de los problemas" que tiene Roscosmos.

"Se pretende inspirar a los rusos y mostrar lo geniales que somos, pero creo que los rusos han perdido completamente el interés por la industria espacial", declaró Kalachev a la agencia de noticias AFP.

