Prevén posibles atascos en el puerto de Hamburgo tras el desbloqueo del Canal de Suez

Después del final del bloqueo del Canal de Suez, el puerto de Hamburgo se está preparando preventivamente para una avalancha de embarcaciones que habían quedado estaban atrapadas por el encallamiento del "Ever Given". "Nos estamos preparando para una mayor utilización de nuestras instalaciones", dijo el martes un portavoz de Hamburg Harbour and Logistics AG (HHLA).

Por ejemplo, se activará un área adicional de alrededor de 100.000 metros cuadrados para el almacenamiento de contenedores de exportación. Como la empresa de manipulación de contenedores más grande, HHLA opera tres de las cuatro terminales en el puerto y manejó 6,8 millones de contenedores estándar (TEU) el año pasado. Se manipularon un total de 8,5 millones de TEU.

Cientos de barcos atrapados

Debido al bloqueo del Canal de Suez por el encallamento del "Ever Given" de 400 metros de largo, casi 370 barcos se acumularon en ambos extremos del canal, según la Autoridad del Canal de Egipto. Los primeros barcos ya habían salido del canal el martes por la mañana, y decenas lo habían cruzado, según anunciaron el proveedor de servicios de envío Leth Agencies y la empresa de transporte y logística GAC.

Aún no está claro qué barcos llegarán a Hamburgo y cuándo exactamente lo harán. Según la Asociación de Armadores Alemanes, el viaje desde el Canal de Suez hasta la ciudad hanseática suele durar diez días. Qué barco llama a qué puerto depende del propietario del buque, dijo el portavoz de HHLA. Hamburgo no suele ser el primer puerto de escala en las rutas entre Asia y Europa, pero sobre todo Rotterdam.

Presión sobre el puerto de Hamburgo

"Así que inicialmente habrá una presión especial sobre los puertos exteriores", dijo el portavoz. Es posible que los armadores decidieran entonces hacer escala en puertos alemanes como Wilhelmshaven, Bremerhaven y Hamburgo primero. HHLA asume que la situación con las escalas de barcos, que ha sido tensa durante meses, continuará hasta bien entrado el verano.

El bloqueo del Canal de Suez es solo una parte del problema. Además, habría interrupciones por la pandemia de la corona, el Brexit, las tormentas de invierno y primavera o la disputa laboral en el puerto de Rotterdam. Sin embargo, el portavoz de HHLA estaba convencido: "Estamos configurados técnica y personalmente de tal manera que podemos hacer frente de manera confiable a las próximas semanas". Sin embargo, es importante que todos los participantes en la cadena de suministro logístico hagan su parte y cooperen.

EL(dpa, Hapag Lloyd)