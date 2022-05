Presidente Zelenski visita el este de Ucrania por primera vez desde inicio de la guerra

Lo que piensan los caricaturistas de la guerra en Ucrania

Mejor la OTAN

Durante mucho tiempo, Ucrania estuvo cerca de sus "hermanos" rusos. Pero la independencia del país a la hora de tomar decisiones no encajaba con la visión del mundo de Putin, que ve a Ucrania como parte de un Gran Imperio Ruso. Para Amer, de Emiratos Árabes Unidos, no resulta extraño que Ucrania mire con codicia hacia la OTAN. Pero Rusia no pretende dejar que Kiev se salga con la suya.