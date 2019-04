Presidente ucraniano y su rival se someten a test de drogas

¿Una contienda electoral llevada al extremo? El presidente ucraniano y candidato a la reelección, Petró Poroshenko, y su rival en la segunda vuelta en las presidenciales que se celebrará el próximo día 21 de abril de 2019, Vladímir Zelenski, entregaron este viernes (5.04.2019) muestras para análisis de detección de presencia de alcohol y drogas en sus organismos. La realización de estos análisis fue una las exigencias presentadas por Zelenski, ganador de la primera vuelta con el 30,24 por ciento de los votos, para acceder a debatir con Poroshenko, que quedó en segundo lugar (15,95 por ciento).

El comediante Zeleski acudió a primera hora de la mañana a una clínica privada de Kiev. Tras entregar sus muestras, declaró a la prensa que los resultados se harán públicos dentro de tres días. A la pregunta de por qué no había ido a la enfermería del Estadio Olímpico de Kiev, donde él mismo propuso celebrar el cara a cara con Poroshenko, Zelenski indicó que "allí no hay laboratorios". Sobre la elección de la clínica, el comediante indicó que había optado por ella porque conocía al dueño.

Por su parte, Poroshenko entregó sus muestras en las instalaciones del Estadio Olímpico. "La propuesta del señor Zelenski de realizar prueba para detectar adicción al alcohol o a drogas me pareció bien. Hay dos cosas importantes: los análisis deben ser llevados a cabo por laboratorios independientes y que cuenten con la debida certificación", dijo el mandatario a la prensa. Agregó que él no sabe en qué clínicas se realizarán los análisis y se pronunció por que este procedimiento sea obligatorio para los candidatos a la Presidencia del país. "Es un asunto de seguridad nacional", subrayó el mandatario. Poco después, se informó de que los análisis exprés de detección de drogas realizados a la muestras de Poroshenko resultaron negativos. "No se halló ninguna sustancia psicoactiva", declaró el director del hospital clínico Sotsioterapia, Vladímir Yari. El médico indicó que los resultado del estudio del cabello y el folículo piloso se conocerán en los próximos días, pues es un análisis que requiere más tiempo. (afp/efe)

