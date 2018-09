Presidente del Real: “No jugaremos en Estados Unidos”

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró este domingo (23.09.2018) a los socios del club que el campeón de Europa no disputará ningún partido de la Liga española de fútbol en los Estados Unidos. "Tranquilidad, que nosotros no vamos a ir a (jugar) a Estados Unidos. Ya hemos manifestado públicamente que eso no sé a qué intereses responde, pero no a los de los clubes ni a los de los aficionados", afirmó Pérez, en respuesta a la pregunta de un socio del Real Madrid, durante la asamblea de compromisarios del club.

"Nosotros nos negamos rotundamente", zanjó el máximo mandatario blanco, en alusión a la intención de la Liga española de que un partido de su competición se dispute cada temporada en los Estados Unidos. La entidad que organiza el torneo español, de hecho, ya alcanzó un acuerdo con una multinacional estadounidense para que sea así por los próximos 15 años. Lo hizo sin consultar a los clubes, ni a la

Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ni a la Federación española de fútbol que, de momento, no dio su imprescindible visto bueno al acuerdo.

Ésa fue apenas una de las múltiples cuestiones que Florentino Pérez trató ante los socios del Real Madrid en el encuentro anual en el que el presidente del club hace balance de la temporada y somete a votación su gestión. La económica acaparó buena parte de un discurso en el que sostuvo que el Real Madrid es "el club que tiene más ingresos de cualquier institución deportiva del mundo", con 751 millones de euros la pasada temporada.

"Todos los años batimos nuestro propio récord de ingresos. Durante la temporada pasada, la 2017-18, nuestros ingresos de explotación ascendieron a 751 millones de euros, lo que representa un incremento del 11,3 por ciento respecto al ejercicio anterior", informó Pérez. "Y esto nos permite competir por nuestro liderazgo en un escenario internacional cada vez más difícil y más exigente", agregó, tras destacar que los ingresos del club crecieron a un ritmo medio anual del 11 por ciento desde el año 2000 hasta la actualidad.

Florentino Pérez también tuvo palabras para el portugués Cristiano Ronaldo y para el francés Zidane Zidane, los dos íconos del Real Madrid que abandonaron el club tras la pasada temporada. "Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la historia de nuestro club y el digno sucesor de Alfredo Di Stéfano. Durante las nueve temporadas que ha vestido la camiseta del Real Madrid ha sido un referente y su trayectoria con nuestra camiseta será contada de generación en generación", dijo sobre el astro portugués, al que también calificó de ejemplo para los madridistas.

"Zidane es otro de nuestros grandes referentes para siempre. Es uno de nuestros grandes mitos y sabe que, al igual que Cristiano Ronaldo, ésta es su casa para siempre", apuntó el presidente blanco sobre el entrenador que dirigió al Real Madrid en la conquista de las tres últimas Ligas de Campeones europeas. (dpa)