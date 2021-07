Presidente del Líbano encarga formación de gobierno a Najib Mikati

El dos veces mandatario libanés Najib Mikati fue designado este lunes 26 de julio por el presidente de la República, Michel Aoun, para formar gobierno tras una serie de consultas parlamentarias en las que recibió el apoyo de las principales fuerzas políticas, diez días después de la dimisión de su predecesor, Saad Hariri que estuvo al mando sólo nueve meses.



Con un respaldo de 72 parlamentarios y la abstención de 42 legisladores, el presidente libanés oficializó la designación de Mikati. "Convoco al primer ministro Najib Mikati para pedirle que forme un gobierno", informó la Presidencia del Líbano en su cuenta de Twitter.

"El presidente Aoun me ha informado del resultado de las consultas parlamentarias, agradezco a todos los miembros del Legislativo que me escogieron y me designaron", dijo Mikati desde el Palacio Presidencial al sur de Beirut tras darse a conocer su nombramiento.



Mikati se refirió al grave deterioro de la situación en el país en las últimas semanas, donde la crisis económica desatada en 2019 ha provocado una grave escasez de productos básicos y continuos cortes eléctricos. "He tomado este paso al ver la situación y cuando ves que el fuego se expande y se expande hasta llegar a las casas de todos, tenemos que estar todos juntos", afirmó en su breve intervención televisada tras reunirse con Aoun. "Es hora de que alguien apague el fuego", prometió.

Mikati, un político moderado prosirio que fue ministro de Trabajo Público y Transporte durante seis años consecutivos, ya ostentó este puesto en dos ocasiones en 2005 y 2011 y tratará de formar un nuevo ejecutivo que termine con el bloqueo a su nación y que tiene a su país sumido en la peor crisis económica de su historia.

mn (efe, afp)