Presidente de Uruguay tiene nódulo “con características malignas”

En una conferencia de prensa convocada en la Torre Ejecutiva en Montevideo, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, de 79 años, informó este martes (20.08.2019) que durante un examen rutinario le fue detectado un "nódulo pulmonar" con apariencia maligna, situación que lo obligará a internarse para someterse a nuevos exámenes y obtener un diagnóstico más preciso.

Con la actitud reposada que lo caracteriza, el mandatario sostuvo que "en un estudio tomográfico se me comprobó la existencia de un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se pueda tratar de un proceso maligno". Vázquez, que es médico oncólogo de profesión, dijo sentirse bien. "No he tenido ningún síntoma visible atribuible", agregó.

"Esta situación obliga a estudios complementarios, seguramente o posiblemente en el correr de esta semana, que requerirán uno o dos días de internación", adelantó. "Con estos estudios se conocerá el diagnóstico definitivo", resumió delante de sus ministros y de la prensa. Agregó que todos los eventuales tratamientos que deba recibir los realizará en Uruguay.

Guerra al tabaco

"De aquí en más en este tema, no en los temas políticos, paso a ser un paciente y todas las referencias de los avances en el diagnóstico, en el pronóstico y lo que tengamos que hacer, lo va a realizar el médico de Presidencia, permanentemente en contacto con ustedes", especificó Vázquez, quien llevaba varios días sin aparecer en público. El mandatario impulsó a los uruguayos a someterse de forma rutinaria a estos exámenes, para detectar a tiempo posibles enfermedades.

El presidente uruguayo, cuyo período culmina en marzo de 2020, es reconocido por su trabajo y ha sido premiado en varias instancias, entre ellas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por haber declarado la guerra al consumo de tabaco. Durante su gestión, el país se adhirió al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, subió sistemáticamente impuestos a los cigarrillos para desestimular su consumo e impulsó el etiquetado plano (de presentación única) para las marcas.

Alemania: imágenes impactantes en cajetillas de cigarrillos "Fumar mata", más que un eslogan Con dicha medida, Alemania está homologando una ley que la Unión Europea ordenó hace tiempo: "Nuestro objetivo es evitar que los jóvenes empiecen a fumar," dice Burkhart Blienert, portavoz de los socialdemócratas en política de drogas.

Alemania: imágenes impactantes en cajetillas de cigarrillos ¡No hay escape! Dientes carcomidos, pulmones cancerosos y fumadores que han quedado ciegos. Estas son algunas de las imágenes que la industria de los cigarrillos tendrán que estampar en las cajetillas, para lo que tienen un año de tiempo.

Alemania: imágenes impactantes en cajetillas de cigarrillos ¿Símbolo de libertad? Siguiendo el modelo australiano, los cigarrillos franceses se verán así: color y nombre de la empresa serán uniformes, y se verán en la parte inferior del paquete, en letra pequeña, sin ningún diseño de marca individual. Las empresas tabacaleras de Francia no están muy contentas. El productor de Gauloises ya ha amenazado con una acción de rechazo.

Alemania: imágenes impactantes en cajetillas de cigarrillos Campaña contra el tabaco No sólo la presentación de los paquetes de cigarrillos va a cambiar en Alemania. Otra ley prohíbe los cigarrillos en vallas públicas, pósters y salas de cine que proyectan películas para menores de 18 años. Autor: Carla Bleiker (JOV/ CP)



DZC (AFP, EFE, El País)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube