Presidente de Siemens cancela asistencia a foro en Riad tras asesinato de Khashoggi

El presidente de Siemens, Joe Kaeser, anunció hoy (22.10.2018) su decisión de no acudir al Future Investment Initiative, conocido como "Davos del desierto", foro inversor que arranca mañana en Riad, mientras no se esclarezcan las circunstancias en torno al asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi en la embajada saudita en Turquía el pasado 2 de octubre.

Kaeser asegura que "Siemens es un socio fiable y comprometido" tanto con Arabia Saudí como con su plan "Vision 2030", con el que el país busca transformar su economía más allá del petróleo, pero "ahora es necesario conocer la verdad y aplicar la justicia", subraya.

En un extenso mensaje en la red social Linkedin, Kaeser explica que de tres posibles opciones, finalmente eligió la primera, la de no ir, que es "la decisión más limpia, pero no la más valiente" y que supone sumarse a la tendencia mayoritaria y no abordar y resolver los problemas.

"Nosotros en Alemania deberíamos saber por nuestra historia a dónde puede conducir que la gente se mantenga al margen de los problemas y no hable hasta que ya es demasiado tarde", afirma.

La segunda opción, agrega, era la de enviar a un representante de segunda o tercera fila, como han hecho otras empresas, entre ellas, algunas de la competencia. La tercera opción, la que Kaeser dice haber considerado durante mucho tiempo, era la de acudir al foro y abordar el asunto.

Según Kaeser, "por muy bárbara que pueda haber sido la muerte del señor Khashoggi y por muy difícil que sea creer la 'historia de un accidente'", el crimen no ha sido cometido por los 33 millones de saudíes ni por los "estimados clientes", ni los socios saudíes, ni los dos mil empleados de Siemens en Arabia Saudí.

Otros que han cancelado su participación en el foro son la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde; el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim; ministros de Francia, Reino Unido, Holanda, Japón y Estados Unidos y directores de empresas multinacionales.

Alemania convoca a embajador saudita en Berlín y cancela exportaciones de armas a Riad

El ministerio de Exteriores de Alemania convocó hoy al embajador de Arabia Saudí en el país, en reacción a la muerte de Khashoggi.

Está previsto que el encuentro se produzca próximamente, explicó la portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Adebahr, en una comparecencia rutinaria ante la prensa celebrada en la capital alemana.

Asimismo, la canciller alemana Angela Merkel anunció este domingo la suspensión de la venta de armas a Arabia Saudita por considerar que no puede hacerse en las "actuales circunstancias".

Berlín insiste en la necesidad de que los países europeos defiendan una posición común ante Riad y en que el resto de socios comunitarios paralicen también sus exportaciones de armas al reino saudita.

Las empresas armamentísticas alemanas han vendido armas en lo que va de año por un valor de 416,4 millones de euros (477 millones de dólares) a Arabia Saudita, lo que convierte a este país en el segundo mayor comprador de armas alemanas, superado solo por Argelia, con un total de 741,3 millones de euros.

rrr (dpa/efe/afp).

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |