Presidente de Polonia: OTAN "nunca" agredirá a Rusia

El presidente polaco, Andrzej Duda, afirmó este lunes (12.12.2022) en Berlín que la garantía que puede recibir Moscú es que la OTAN no agredirá nunca a Rusia como este país está haciendo con Ucrania.

"Lo que podemos decir como personas francas, como políticos, como miembros de la OTAN, que es una alianza de defensa, lo que podemos garantizar a Rusia es el hecho de que ninguno de nosotros queremos hacerle a Rusia lo que Rusia está haciendo a su vecino, que nadie tiene la intención de agredir a Rusia", afirmó.

Durante una rueda de prensa conjunta con el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, aseguró que nunca hubo esa intención, no la hay ahora y no la habrá en el futuro y eso, dijo, es lo que se le puede garantizar al presidente ruso, Vladímir Putin. "Lo que les está haciendo a los ucranianos, lo que les hizo a los georgianos, eso no tenemos intención de hacérselo a Rusia y eso puedo garantizarlo", zanjó.

Por otra parte, dio las gracias a Alemania y a su presidente por su oferta de desplegar baterías antimisiles Patriot en Polonia, lo que calificó de "gesto muy importante", sobre todo después del impacto de un misil en territorio polaco que causó dos muertos.

"Para nosotros en Polonia es un gesto muy importante en el marco de la OTAN, un gesto muy importante de un aliado, un gesto muy importante por parte de un vecino y un gesto muy importante entre nuestras dos naciones", subrayó. Resaltó la "gran importancia" que tiene para Polonia este refuerzo de su defensa aérea y antimisiles en materia de seguridad.

Por otra parte, dijo que habló con Steinmeier de la necesidad de dirigirse a la Comisión Europea (CE) para pedir apoyo económico para aquellos países que acogen a refugiados procedentes de Ucrania.

Señaló que actualmente hay unos tres millones de refugiados en Polonia, pero que para muchos es sólo un país de tránsito, lo que significá que también a Alemania, como país vecino, llegarán más personas que huyen de la invasión y la destrucción, del frío, la muerte y las bombas en Ucrania. (EFE)