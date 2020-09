Presidente de Perú: “no voy a renunciar. Yo no me corro”

El presidente peruano, Martín Vizcarra, dijo tajante este jueves (10.09.2020) que "no voy a renunciar. Yo no me corro” y denunció que la difusión de sus conversaciones con allegados en torno al caso de Richard Swing es "un vil intento por desestabilizar el Perú" y una "patraña" que pretende retrasar las elecciones del 2021.

"Todo esto es una patraña que busca desestabilizar el Gobierno", afirmó Vizcarra en un mensaje a la Nación emitido desde el Palacio de Gobierno. "A estos personajes no les interesa el país y la democracia, sólo quieren tomar el Gobierno, y garantizar su control hasta el 2026. Estamos en un complot contra la democracia", expresó el jefe de Estado.

¿Qué causó la reacción presidencial?

Vizcarra enfrenta una grave crisis política -que podría provocar su destitución- tras la difusión en el Congreso de audios en los que pide a asesoras que mientan en una pesquisa parlamentaria sobre su relación con un excolaborador investigado por contratos irregulares.

La difusión de los audios -durante una sesión del Parlamento- llevó al presidente del Congreso a convocar una reunión de portavoces de los partidos para evaluar si solicitan una comisión investigadora o si impulsan su destitución por "incapacidad moral”.

En dos de los tres audios difundidos se escucha supuestamente a Vizcarra conversar con sus asesores sobre la estrategia a seguir para, presuntamente, ocultar reuniones con el cantante Richard Swing Cisneros, aparente amigo del presidente que firmó numerosos contratos con el Ministerio de Cultura para asesorías y conferencias. Swing habría cobrado hasta 50.000 dólares por ofrecer consultorías para las que no estaba capacitado.

"Primero hay que ver lo que es, y luego lo que se va a decir", matiza Vizcarra en la grabación a dos de sus colaboradoras, a quienes pide mentir ante el Congreso sobre el número de veces que acudió a Palacio de Gobierno el excolaborador investigado. Las asesoras que intervienen en el diálogo son Miriam Morales y Karem Roca, quienes le mencionan a Vizcarra hasta cinco ingresos del polémico exasesor.

"Hay que decir que entró dos veces" en lugar de los cinco, les pide Vizcarra. "Lo que queda claro es que en esta investigación, estamos todos involucrados", agrega el presidente.

La difusión de los audios se produce en el marco de constantes choques entre el Congreso y el Ejecutivo por aprobar una reforma política que impulsa el Gobierno. Dicha reforma dejaría fuera de carrera a candidatos condenados por la Justicia.

¿Quién es Richard Cisneros?

La manzana de la discordia que ha puesto a Vizcarra al borde de la destitución es Richard Cisneros, un cantante al que el Gobierno contrató como conferencista y animador. El escándalo estalló en mayo cuando la prensa descubrió que el Ministerio de Cultura le había ofrecido contratos presuntamente irregulares por 10.000 dólares a Cisneros, un artista poco conocido del medio local en plena pandemia.

Desde que saltó a la luz el caso de Swing, Vizcarra aseguró que lo conoció durante la campaña electoral, donde amenizó varios mítines de la candidatura del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. En total fueron nueve contratos que le habrían sido otorgados por valores que oscilan entre los 7.000 soles (unos 2.000 dólares) y los 33.400 soles (unos 9.500 dólares), siempre en el borde del umbral de la cantidad mínima exigida para convocar un concurso público.

Estas contrataciones se habrían mantenido independientemente de los seis ministros que pasaron entre 2018 y 2020 por la cartera de Cultura y fueron por conceptos como una conferencia de "Liderazgo transformador sapiencial". "Con esta conferencia he dado un gran aporte a nuestra institución y a la humanidad", escribió Swing en su informe para sustentar el pago recibido, según publicaciones.

ama (efe, afp)