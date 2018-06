Presidente alemán: ultraderechistas dañan renombre del país

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, considera que las declaraciones de políticos de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) sobre el pasado nazi están dañando seriamente la reputación del país en el exterior.

"Tengo la impresión de que todos los que hablan así no saben hasta qué punto están destruyendo la reputación que Alemania ha conseguido granjearse en décadas ante sus vecinos", dijo Steinmeier al diario Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Personalmente me avergüenzo de este tipo de declaraciones. Me dan vergüenza las expresiones utilizadas recientemente por políticos alemanes para relativizar la era nazi", dijo el jefe de Estado germano.

Comentarios sobre el nazismo

Miembros de la xenófoba AfD, que entró por primera vez en el Parlamento alemán tras las elecciones generales de septiembre, llenan regularmente los titulares con comentarios sobre el nazismo y el genocidio judío. El cofundador de la AfD y líder de la bancada parlamentaria, el veterano Alexander Gauland, sostuvo este mes en un discurso ante la juventud del partido que Adolf Hitler y sus nacionalsocialistas eran "solo una caca de pájaro en los más de 1.000 años de exitosa historia alemana".

Pese a la creciente popularidad de la AfD, Steinmeier se mostró confiado en que la "gran mayoría de los alemanes no respalde este intento de borrar al nazismo" de la historia alemana o de minimizarlo. (dpa)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |