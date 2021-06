Presidente afgano Ashraf Ghani visitará la Casa Blanca

La OTAN se retira de Afganistán: las fuerzas locales están preocupadas

Miedo a la venganza de los talibanes

La preocupación no es infundada. Los talibanes está bien posicionados en muchas zonas de Afganistán. Las fuerzas locales temen que se produzcan ataques de venganza una vez que los militares internacionales se hayan marchado. No tienen nada que temer, declararon recientemente los talibanes en un comunicado. Pero los locales se cuestionan si pueden confiar o no en los talibanes.