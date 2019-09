Preservando en fotos los lugares olvidados de la RDA

Deutsche Welle: Nació en Fráncfort del Meno, creció en el oeste. ¿De dónde viene su fascinación por el este alemán y sus lugares olvidados?

Andreas Metz: Todo esto comenzó en la escuela, en 1987, cuando tenía 17 años y me fui de viaje por mis estudios a la RDA. Y luego, en 1989, poco antes de la caída del Muro, volví al este de Berlín. Con la apertura del Telón de Acero, de repente tuve la oportunidad de conocer intensamente esta parte desconocida de Alemania y Europa, lo que me pareció emocionante. Más tarde, también durante mi época universitaria, dediqué tiempo a conocer mejor la RDA y Europa del Este.

Su libro ilustrado "Ost Places - On the Disappearance and Recovery of the RDA" muestra los restos que han sobrevivido de la RDA, desde fábricas, cines hasta miniquioscos y casas de campo, pero también bustos de Lenin, murales de propaganda soviética, pedazos de pared, autos Trabis. ¿Como nació esa idea?

Vivo en el este berlinés desde hace quince años y a menudo viajo por Brandeburgo y otros estados del este de Alemania. Me di cuenta de que muchas imágenes ya no las podría tomar dentro de algún tiempo, porque muchas cosas desaparecen después de 30 años de la caída del Muro de Berlín. Por ejemplo, los típicos grandes almacenes de la RDA, que estaban en nuestro vecindario. Ese edificio ha sido demolido recientemente. Las fotos que tomé sirvieron al comienzo como documentación privada. Pero rápidamente tuve tantas imágenes interesantes que me dije: en realidad, esto debe convertirse en un libro.

El libro describe sitios que tienen un significado histórico, pero que no atraen mucho la atención. ¿Le gustaría que se conservaran?

En verdad, el objetivo no puede ser preservarlos todos, porque la vida está marcada por los cambios y la modernización: también es importante evolucionar. Pero es que han desaparecido tantas cosas que antes de cada demolición habría que preguntarse si quizá podría evitarse, de alguna manera, para que ese lugar y esas historias no se pierdan para siempre.

¿Puede enumerar algunos ejemplos que aparecen en su libro?

El Centro de Datos de Potsdam es un ejemplo muy destacado. Allí se encuentra el mosaico "El hombre conquista el cosmos", que consta de diferentes motivos y tiene quizás cien metros de longitud. Al lado se está reconstruyendo la Iglesia de la Guarnición, que quedó destruida después de la Segunda Guerra Mundial. En unos años, el centro de datos será demolido para dejar espacio para la construcción completa de la nueva iglesia. Reconstruyen cosas prusianas, distantes en el tiempo, y al mismo tiempo se están destruyendo edificios típicos de la época en la RDA. En Berlín, por ejemplo, el Palacio de la República fue demolido, un lugar muy cercano a la historia de cientos de miles de ciudadanos de la RDA. En el mismo terreno se reconstruyó el Palacio Real con el que solo unas pocas personas se sienten identificadas.

Imagen del libro "Ost Places" de Andreas Metz.

¿Cómo reacciona la gente que creció en la RDA ante su proyecto "East Places"? ¿Ven sus fotos de manera diferente a los alemanes occidentales?

La selección de fotos para el libro la hice junto a una lectora que creció en la RDA. Creo que fue muy positivo para el libro, porque nuestra percepción a veces era muy diferente. Los motivos especiales para mí, eran, a veces, banales para ella. Y a la inversa. Siempre pudimos encontrar un punto medio.

¿Qué reacciones quiere conseguir con su libro?

Creo que tras tres décadas de la caída del Muro de Berlín, tenemos una o quizás la última oportunidad de reevaluar conjuntamente el cambio y comenzar a debatir con un poco más de distancia: la gente del este y oeste alemán, las generaciones jóvenes y mayores. Hay experiencias y lecciones de la época de la RDA que son valiosas y que deberíamos aprovechar mucho más para construir una Alemania común. Me haría muy feliz si las imágenes pudieran impulsar este diálogo y ayudarnos a entendernos mejor.

Andreas Metz es fotógrafo y periodista. Nació en 1970 en Fráncfort del Meno y vive con su familia en el este de Berlín. Su libro se publicó en la editorial "Neues Leben".

