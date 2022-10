Preocupación por la escasez de medicamentos en Alemania

Farmacéuticos y médicos alemanes dan la voz de alarma. Algunos medicamentos escasean. En la lista del Instituto Federal de Medicamentos y Productos Medicinales (BfArM) figuran, entre otros, preparados para el tratamiento del VIH. Y también hay problemas en el despacho de insulina, fundamental para quienes padecen diabetes tipo 1, ya que deben inyectársela regularmente.

Sin embargo, el BfArM aclara que todavía no se producen estrecheces en el abastecimiento. Los expertos indican que hay que diferenciar: "Un cuello de botella en el despacho se produce cuando hay una interrupción, por un lapso previsiblemente de dos semanas, en el envío de las cantidades habituales, o cuando hay un aumento perceptible de la demanda, que no puede ser cubierta”. Los problemas de abastecimiento se presentan cuando no hay disponibilidad de genéricos que permitan realizar los tratamientos.

En estos momentos, no hay desabastecimiento. Aun así, las farmacias se ven en aprietos. Porque, aunque existan genéricos, deben ser conseguidos en el mercado internacional.

Larga lista

La lista de medicamentos en los que hay problemas de despacho incluye, aparte de preparados para el VIH e insulina, algunos antibióticos, aerosoles para el asma, antiepilépticos, e incluso ibuprofeno y paracetamol, por ejemplo.

No todas las sustancias son esenciales para el tratamiento de los pacientes. "Por ejemplo, de más de 250 reportes de dificultades de despacho, solo 10 se refieren a sustancias críticas”, explica el BfArM. Pero, si faltan esas sustancias, no se pueden producir más medicamentos.

Martin Scherer, de la Sociedad Alemana de Medicina General, no ve por el momento un déficit en el abastecimiento de los principales medicamentos en el país. Pero los médicos tendrán que prepararse para una situación en la que no podrán quizás recetar medicamentos originales y deberán disipar temores de que los genéricos no surtan tan buen efecto.

Efectos graves

Países de todo el mundo se ven afectados por estas dificultades en el despacho de medicamentos. La gravedad del problema depende, en buena medida, del tipo de enfermedad. Algunos pacientes están supeditados a tomar permanentemente determinados preparados y la interrupción del tratamiento puede causar complicaciones.

Por ejemplo, elVIH se trata generalmente con antirretrovirales. Estos medicamentos son caros y, si falla el suministro, se interrumpen las terapias. Pero hay también muchas otras enfermedades que, sin el tratamiento adecuado, pueden tener un desenlace fatal. Una de ellas es la lepra. Según el Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, faltan cerca de cuatro millones de dosis de una vacuna contra el rotavirus. Esto afecta principalmente a países como Kenia, Tanzania, Senegal y Camerún.

Múltiples causas

Expertos atribuyen la actual situación a la monopolización de los mercados. Ya el hecho de que una empresa productora se vea en aprietos, puede tener amplias consecuencias. A menudo resulta difícil encontrar otros centros que puedan suplir la producción sin interrupciones.

También el aspecto financiero es relevante. Muchos medicamentos son fabricados en Asia, donde los costos son inferiores. "En un mundo globalizado, también la producción de medicamentos depende de cosas que ocurren a nivel mundial”, dice Scherer. "Por ejemplo, depende de problemas internacionales con materias primas, de aumentos de precios o de dificultades de transporte, por ejemplo, desde China o India. Además, los crecientes precios de la energía tienen impacto en el abastecimiento de medicamentos”, explica.

(ers/ms)