Prensa europea: Doodle homenajea al cirujano argentino René Favaloro

Spiegel.de: “El salvador de corazones”

“Las operaciones de bypass salvan actualmente a muchas personas enfermas del corazón. La primera cirugía de este tipo fue llevada a cabo por René Favaloro en 1967. Quien cliquee hoy la portada de Google verá un logotipo muy especial. En lugar de letras coloridas, se encontrará con el pictograma de un corazón humano, y el de un hombre algo canoso en traje de cirujano. Solo unos pocos sabrán quién es ese hombre o conocerán su nombre. Sin embargo, René Favaloro es el artífice de uno de los mayores hitos de la medicina moderna. El 9 de mayo de 1967 llevó a cabo en Cleveland, Ohio, EE. UU., la primera operación de bypass de corazón exitosa en una paciente. Pero este cardiólogo argentino no quiso atribuirse a sí mismo el éxito, sino que dijo: “Para mí el ‘nosotros’ siempre estuvo por encima del ‘yo’. Los hitos en la medicina son siempre el resultado de éxitos anteriores”, cita Google a este médico argentino, que este 12 de julio habría cumplido 96 años.

Luego de la exitosa operación, Favaloro se hizo conocido en todo el mundo y más tarde regresó a su país, Argentina, donde continuó trabajando como cirujano cardiovascular. En el transcurso de su carrera, el doctor Favaloro atendió y operó en forma gratuita a una innumerable cantidad de personas sin recursos, salvando así sus vidas. Pero el modelo de su fundación, la Fundación Favaloro, no pudo hacer frente a la economía de mercado, y él, desolado por las deudas que esta tenía, decidió acabar con su vida en el año 2000, durante la grave crisis económica en Argentina, con un tiro en el pecho.”





El País: “René Favaloro, héroe mundial de la cardiología por su técnica del bypass”

“El cirujano argentino, definido como generoso sin límites, revolucionó la medicina con su descubrimiento y dedicó su vida a la profesión y a sus pacientes. Hijo de un carpintero y una modista, René Favaloro siempre estuvo familiarizado con el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y el conocimiento. (…) “Todo médico, y en este caso yo diría todo científico, tiene que consagrar su vida al servicio de la humanidad”, repetía René Favaloro ya como doctor consagrado. Su sentido social de la medicina lo trasladó a una Fundación con su nombre y en la que operaban gratis al que no pudiera pagar. Sin embargo, el modelo de gestión económica de la Fundación no resistió ni el paso de los años ni la crisis argentina y entró en una grave crisis económica que Favaloro no pudo superar. A pesar de pedir ayuda al Estado, la vida de la eminencia mundial en que se había convertido el doctor René acabó con la contradicción de quitarse la vida con un disparo en el corazón.”

Focus.de: “El Doodle de Google honra a René Favaloro”

“Hijo de un carpintero y una modista, René Favaloro trabajó los primeros doce años de su carrera como médico rural, antes de viajar a EE. UU., en 1962, para desempeñarse como cardiocirujano en la Cleveland Clinic. Favaloro tenía la convicción de que la atención sanitaria es un derecho fundamental de las personas y que no debe depender de las circunstancias económicas. En 1967, Favaloro realizó la primera operación exitosa de bypass en la Cleveland Clinic, un procedimiento que ha salvado la vida de incontables seres humanos en los últimos 50 años. Regresó a Argentina a comienzos de los años 70, donde creó la Fundación Favaloro, una institución que atendía a las personas según sus necesidades médicas y no de acuerdo con el tamaño de su billetera.”

Welt.de: “El hombre que curó miles de corazones rotos”

“Proveniente de un hogar humilde, luchó en su vejez con problemas financieros de los que ya no vio salida alguna. Pero antes, René Favaloro fue una estrella, uno de los gigantes de la medicina. Argentino de nacimiento, fue el primer cirujano cardiovascular del mundo que logró una operación de bypass con éxito. Luego de ese hito de la cirujía, Favaloro salvó incontables vidas humanas. El pionero de las operaciones de bypass habría cumplido 96 años este 12 de julio de 2019. Nació en La Plata, la capital de la Provincia de Buenos Aires, e hizo carrera como cardiocirujano en Cleveland, Ohio, EE. UU. (…) Su primera operación de bypass la realizó allí, en 1967. Favaloro operó en total a cerca de 13.000 pacientes. Al regresar a Argentina, creó una fundación de cardiología y cirugía, pero la crisis económica en la que cayó su país a fines de los años 90 la dejaron con una deuda de 18 millones de dólares. Así fue como, a los 77 años, decidió quitarse la vida de un tiro. Su esposa, María A Delgado, había fallecido ya, y no habían tenido hijos.

The Independent: “Google Doodle rinde tributo al pionero de la cirugía cardiovascular”

“El doctor René Favaloro, un cirujano argentino pionero, es recordado por su contribución al bypass coronario con un especial de Google Doodle en el día en el que hubiera cumplido 96 años. Favaloro tiene el mérito de haber llevado la cirugía coronaria al campo clínico, aunque rechazaba ser llamado el “padre” de ese procedimiento médico. Nacido en La Plata el 12 de julio de 1923, se recibió de médico en la universidad de esa ciudad en 1948. Comenzó su carrera como médico rural en la provincia de La Pampa y allí trabajó durante 12 años enseñando a sus pacientes “sobre medicina preventiva y estableciendo el primer banco móvil de sangre en esa área. Allí construyó también la primera sala de cirugía para entrenar, además, a médicos cirujanos y a enfermeras”, escribió en un homenaje al cirujano argentino el Dr. Denton A. Cooley cuando falleció Favaloro, en el año 2000. En mayo de 1967, Favaloro operó a una mujer de 51 años cuya arteria coronaria derecha estaba ocluida. Realizó un bypass aortocoronario con vena safena, es decir, utilizó una vena de la pierna de la mujer para reconducir la circulación de la sangre alrededor del bloqueo. Se suicidó el 29 de julio de 2000, y su muerte desató un debate nacional en Argentina sobre los efectos de la recesión de fines de los años 90, así como sobre el estado de la atención sanitaria y de la investigación científica en ese país.”

Il Post: “¿Quién es René Favaloro, el cardiocirujano del Doodle de hoy?”

Fue un importante cirujano argentino, pionero de la técnica del bypass coronario, y protagonista de un pedazo de la historia de su país. Fue su “nonna” materna la que lo impulsó a emprender sus estudios científicos, y le dedicó a ella su tesis de doctorado. (…) En 1971 retornó a la Argentina desde EE. UU. y en 1975 creó la Fundación Favaloro, un centro de formación para estudiantes de todo el mundo. En 1984 fue miembro de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (CONADEP), que se ocupó de la desaparición de decenas de miles de personas durante la dictadura militar (1976-1983). Favaloro fue apreciado también por su postura favorable hacia la legalización del aborto. (…) Se cree que la causa de su suicidio fue la grave crisis que atravesaba Argentina a inicios del 2000.

