Prensa en alemán: “Una señal poderosa” en Chile

El diario Süddeutsche Zeitung resalta el resultado del plebiscito de Chile y comenta que, si bien los problemas de América del Sur pueden ser enormes, los pilares sobre los que se asientan las democracias de la región también son fuertes: "El domingo, una abrumadora mayoría de chilenos votó en contra de la antigua Constitución y a favor de la redacción de una nueva, en un plebiscito histórico. Durante horas, mucha gente hizo largas colas frente a los colegios electorales, escuelas, edificios públicos, pero también al Estadio Nacional de Chile. Donde antes los torturadores golpeaban y violaban, los votantes ahora hacían una cruz en una papeleta electoral. Un símbolo poderoso y un motivo de alegría, no solo para Chile, sino para toda la región. Porque el plebiscito muestra que los problemas de América del Sur pueden ser enormes, pero los pilares sobre los que descansan las democracias de la región también son fuertes”.

Leopoldo López se exilia en España

Por su parte, el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung destaca la reciente llegada a España de un nuevo exiliado de Venezuela: Leopoldo López. El perseguido político de la oposición estaría causando mucha conmoción entre los dos países, pero también dentro de la coalición de izquierda española: "Es un misterio cómo Leopoldo López pasó de la residencia de la embajada española en Caracas a Madrid.

Según los rumores, que los círculos bien informados consideran ciertos, la "fuga" del dirigente de la oposición venezolana se habría producido por acuerdo entre Madrid y Caracas. Sin embargo, Venezuela está tratando de dar una cuenta diferente y ahora el ministro de exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, acusa a España de una "práctica antidiplomática y hostil hacia Venezuela”, que sería una "evidente violación” de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas por parte del gobierno español”.

El rotativo alemán recuerda que López "estuvo en prisión durante varios años a partir de 2014 y luego bajo arresto domiciliario, fue liberado el año pasado con la ayuda del exjefe del servicio secreto venezolano y desde entonces se encontraba en la residencia del embajador español. Después de su fuga de Venezuela, el sábado pasado, el servicio secreto arrestó a dos empleados venezolanos de la embajada. Esto a su vez provocó fuertes reacciones del ministerio de Asuntos Exteriores español, que también acusó a Caracas de violar el Acuerdo de Viena”.

Orden de arresto contra Evo sin efecto

El periódico suizo Neue Zürcher Zeitung informó esta última semana de octubre sobre la orden de arresto contra el expresidente boliviano Evo Morales que fue revocada. Este ya no tendría que temer la prisión si regresa a su país de origen. Sin embargo, explica el diario, no queda claro si el juicio contra Morales se detendrá por completo: "Alrededor de una semana después de la victoria de su partido de izquierda, el MAS, en las elecciones presidenciales de Bolivia, un tribunal de La Paz revocó la orden de arresto contra el exjefe de Estado boliviano Evo Morales, aseguraron medios bolivianos. El juez habría violado sus derechos, especialmente el derecho a la defensa, porque el expresidente no fue debidamente citado. El último martes estaba prevista una audiencia sobre las medidas cautelares contra Morales, que vive en el exilio en Argentina, por terrorismo y financiación de actividades terroristas. Los detalles de la decisión judicial, de acuerdo a los informes de los medios, eran inicialmente confusos sobre si se suspende todo el juicio o si continuaría la investigación contra Morales”.