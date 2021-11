Prensa en alemán: Las elecciones en Nicaragua son "una farsa"

"Los Ortega obligan a Nicaragua a una farsa electoral", titula el periódico suizo Zürcher Zeitung, refiriéndose a las elecciones generales de este domingo (7.11.2021) en el país centroamericano:

"Este domingo, Daniel Ortega se presenta una vez más para ser reelecto. (…). Pero estos comicios son un parteaguas, ya que toda la oposición nicaragüense, incluidos todos los candidatos presidenciales, han sido detenidos en los últimos meses.

Ortega se presenta como candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) contra cinco rivales de partidos sin importancia. Según la socióloga y exguerrillera sandinista María Teresa Blandón Gadea, ‘nadie conoce a esos candidatos, nadie confía en ellos, ya que vienen de partidos pequeños cercanos al Gobierno y no tienen credibilidad en absoluto'.

Según ella, para lograr legitimar estas elecciones, el régimen de Ortega presionará a los empleados estatales y a quienes reciben ayuda social: ‘El que no vaya a votar, perderá su trabajo y las prestaciones sociales', asegura Blandón. (…).

El periodista nicaragüense Wilfredo Miranda, por su parte, señala que Ortega ganará los comicios de este domingo con un 80 hasta un 90 por ciento de los votos, 'como en las elecciones en Corea del Norte o Cuba', profetiza. Y cuenta que ya la gente de Ortega está recorriendo los barrios a pie, casa por casa, pidiendo a las ciudadanas y ciudadanos que muestren sus documentos de identidad y preguntándoles cuántos miembros tiene la familia, y cuántos de ellos votarán por el actual presidente, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murilo.

A todo esto, 'lo único que queremos son elecciones libres', dice Miranda, 'para encontrar una salida. Si no, deberemos esperar al reloj biológico hasta que ambos, Ortega y Murillo, mueran'. Ortega cumplirá 76 años la semana que viene, y Murillo tiene 70."

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta.

"Una amarga ironía de la historia"

El diario alemán Süddeutsche Zeitung, analiza cómo cambió Daniel Ortega, que una vez luchó contra la dictadura sandinista:

"Es una amarga ironía de la historia que Daniel Ortega, quien fuera una vez famoso por haber derrotado a una dictadura brutal, ahora se haya transformado en un autócrata.

En teoría, este domingo se celebran elecciones en Nicaragua. Pero ningún observador puede hablar de un voto democrático. No hay libertad, no hay justicia, no hay transparencia. En lugar de eso, las elecciones en Nicaragua son 'completamente una farsa', como las describió el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, 'y de ellas no se puede esperar ningún resultado legítimo'.

Se prohibió la entrada al país de periodistas extranjeros y se encarcela desde hace meses a los opositores, entre ellos, también a varios de los antiguos compañeros de lucha de Ortega. (…). Una vez en el poder, el 'comandante Daniel' ya no quiso soltarlo. Así comenzaron sus ataques contra la oposición, y colocó a sus allegados en el Consejo Supremo Electoral. Su esposa, Rosario Murillo, se convirtió en vicepresidenta, y miembros de la familia obtuvieron diferentes cargos.

En 2018, murieron o fueron encarceladas cientos de personas en sangrientas protestas. Y durante la pandemia, Ortega llamó a realizar manifestaciones masivas en lugar de ordenar el distanciamiento social. Ahora, llegan estas elecciones, que nadie quiere nombrar así, porque todos los candidatos potables de la oposición están en prisión. Miles de personas han abandonado su hogar en Nicaragua, escapando de la persecución por parte del Gobierno y de la crisis económica. Estos comicios del domingo son, muy probablemente, solo otro paso en dirección hacia el abismo."

La escritora nicaragüense exiliada Gioconda Belli, junto a Sergio Ramírez, otro escritor nicaragüense, ahora también exiliado.

"No tengo dónde vivir / Elegí las palabras"

El matutino Frankfurter Allgemeine Zeitung, también de Alemania, se refiere al exilio de la escritora nicaragüense Gioconda Belli, entrevistada por ese medio:

"En un poema publicado recientemente, Gioconda Belli escribe: 'No tengo dónde vivir / Escogí las palabras'. La renombrada autora y activista es una de los muchos intelectuales y políticos nicaragüenses que tuvieron que dejar su país en las últimas semanas y meses.

Belli no hubiera pensado que iba a tener que exiliarse otra vez, según dijo en entrevista con este periódico. El régimen de Daniel Ortega sobrepasó un límite desde el que ya no hay vuelta atrás, explicó: 'Se nota que Ortega tiene miedo. Quiere quedarse en el poder a cualquier precio', señaló Belli. En una ola represiva, que la novelista y poetisa describe como una 'cacería de brujas', cerca de 40 activistas y representantes de partidos políticos, de la economía y también periodistas fueron detenidos en las últimas semanas.

Los allanamientos continúan. (…). Luego de que la Policía persiguió también al hermano de la escritora, Humberto Belli, esta decidió exiliarse en el extranjero. Su hermano logró escapar por muy poco. 'Todo sucedió muy de repente', explica. 'Tuve que dejar mis cosas más queridas': sus amigos, su casa, sus libros, sus dos perros, y su país, por el que ella y tantos otros arriesgaron su vida.

'Estoy tratando de entender lo que pasa', dice la autora, que ya vivió en el exilio en 1975, luego de haberse unido a la resistencia contra la dictadura de Somoza. Hoy, Gioconda Belli es una de las críticas más severas de Ortega, quien, junto con su mujer, Rosario Murillo, "gobiernan para sí y para su familia y se han desconectado de la realidad', subraya.

(…) El Tribunal Supremo Electoral también está bajo el control de Ortega. El Gobierno publicó recientemente su propia encuesta, que predice la victoria de Ortega y una participación mucho mayor que otros sondeos. Los observadores ya están diciendo que Nicaragua se convertirá en un Estado de partido único luego de esta elección."

(rml)