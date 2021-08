Prensa en alemán: a muchos argentinos "las disculpas del presidente no les alcanzan"

"Una fiesta sacude al gobierno de Argentina”

Así titula el periódico suizo Neue Zürcher Zeitung una nota sobre las consecuencias de una celebración en la residencia oficial de gobierno durante el cierre de la vida pública por la pandemia en Argentina. Un fiscal argentino pidió este jueves (26.08.21) abrir una investigación contra el presidente Alberto Fernández, por presunta violación de las normas sanitarias que impuso su propio decreto. El rotativo escribe: "Nueve personas reunidas en torno a una mesa festiva: esta foto desató la crisis política más grave para el presidente argentino, Alberto Fernández, desde que asumió el poder, hace cerca de un año y medio. La fiesta privada para su compañera, Fabiola Yáñez, se celebró en julio de 2020, cuando el gobierno había ordenado uno de los más estrictos cierres de la vida pública en la pandemia de coronavirus. Se habían prohibido todo tipo de reuniones de personas de diferentes hogares. Pero los invitados que aparecen en la fotografía no llevan mascarilla, y tampoco fueron los únicos que la familia Fernández recibió durante la fase de aislamiento estricto por el COVID-19.

Los medios argentinos publicaron extractos del registro de los protocolos de invitados de la Residencia Presidencial de Olivos. Sobre todo por la noche se sumaban las visitas de personas para cuya presencia apenas había un motivo oficial. Al principio, Alberto Fernández trató de negar y minimizar los hechos, hasta que, en vista de que se dieron a conocer nuevas fotos, tuvo que disculparse. Entretanto también aparecen videos de otros encuentros en la residencia presidencial, supuestamente publicados por el círculo íntimo del presidente, para poder acabar rápidamente con el escándalo. (…). Pero el daño ya está hecho: la credibilidad del presidente resulta claramente perjudicada, según muestran las encuestas. Y la credibilidad personal era, hasta ahora, el mayor capital político de Alberto Fernández. En el punto más álgido de la pandemia, hace un año, un 57 % de los argentinos respaldaba al presidente. Ahora solo lo apoya un 34 %.”

Alberto Fernández, presidente de Argentina, y su compañera, Fabiola Yáñez. (28.07.2021).

"Una alegre celebración con consecuencias desagradables”

El diario alemán Süddeutsche Zeitung toca el tema preguntando: "¿Puede el presidente argentino limitar los daños todavía? Fue un festejo armónico el del 14 de julio de 2020, cuando Fabiola Yáñez, la pareja de Alberto Fernández, celebró su cumpleaños. Había invitado a algunos amigos y, por supuesto, el presidente, su compañero, también estaba presente. Las fotos de esa noche muestran una alegre ronda y a una mesa decorada. Todo eso no es motivo de intranquilidad, a no ser porque la celebración no solo tuvo lugar en la residencia oficial de gobierno, sino también porque se realizó durante el cierre de la vida pública. (…). Este afectó duramente a Argentina, que lucha desde hace años con deudas y problemas económicos. Los negocios cerraron uno detrás del otro, y ahora casi la mitad de la población vive por debajo del límite de la pobreza. Al mismo tiempo, todas esas medidas no fueron suficientes para frenar la propagación del coronavirus. Más de cinco millones de personas se contagiaron, y más de 100.000 murieron. De acuerdo con su población, Argentina es hoy uno de los países más golpeados por la pandemia en todo el mundo. Si bien el presidente Fernández pidió públicamente perdón por haber hecho el agasajo sin respetar las medidas sanitarias, a muchos argentinos eso no les alcanza. Tal vez porque tuvieron que renunciar a tantas cosas durante la cuarentena, porque algunas y algunos no pudieron ver a sus nietos durante meses, o tuvieron que festejar su cumpleaños a través de la computadora. Es por eso que duele saber que justamente el presidente del país y su pareja hayan podido celebrar alegremente, sin mascarillas, sin distanciamiento social y, evidentemente, sin vergüenza. A pesar de las disculpas, el escándalo podría costarle votos al presidente.”

Cauto optimismo en Venezuela

"El gobierno y la oposición iniciaron un nuevo diálogo en Venezuela”, escribe el matutino alemán Neues Deutschland: "En la política venezolana se abre paso un cambio. Luego de que la oposición de derecha boicoteara en diciembre pasado, en gran parte, las elecciones parlamentarias, se suman las voces que exigen participar en los comicios regionales y comunales del 21 de noviembre. Estas ofrecen, según dicen, "una gran oportunidad para organizarse y manifestar su descontento”, dijo el dos veces candidato a presidente Henrique Capriles. Ya muchos partidos pequeños anunciaron que presentarán candidatas y candidatos. El ala de Juan Guaidó, que con el respaldo de Estados Unidos todavía reivindica su aspiración a una presidencia interina, rechaza hasta ahora una participación en esos comicios. Capriles ya se distanció de Guaidó en 2020 e insiste en que la oposición no debería abandonar el espacio político y dejárselo al gobierno, aunque las condiciones electorales no sean óptimas. (…).

Representantes del gobierno de Venezuela y de la oposición firman el Memorando de Entendimiento en Ciudad de México. (13.08.2021).

Para la oposición, lo importante en estas negociaciones es, sobre todo, garantizar elecciones libres, y la liberación de quienes ellos consideran presos políticos. Para el gobierno, por otro lado, el asunto central es el levantamiento de sanciones. (…). Si estas negociaciones tendrán éxito o no dependerá también de la postura del gobierno de Estados Unidos, ya que solo él puede levantar las sanciones. (…). Sin embargo, desde el punto de vista de muchos venezolanos, las recién iniciadas conversaciones presentan un problema de legitimación. En México, además del gobierno, tomaron parte los cuatro mayores partidos de oposición, pero faltó la oposición más moderada de derecha, que, si bien había participado de las parlamentarias, a ojos de Guaidó y Capriles está corrompida por la administración de Maduro.

El ala de oposición radical de derecha en torno a María Corina Machado y Antonio Ledezma rechaza cualquier conversación con el gobierno, de todos modos. Y la pequeña oposición de izquierda tampoco estuvo presente en México. El gobierno está haciendo todo lo posible para evitar una fragmentación del chavismo y dificulta la participación de los disidentes de izquierda en las elecciones. Al mismo tiempo, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) está tratando de movilizar a sus partidarios con más fuerza y celebró primarias internas el 8 de agosto por primera vez en años. En estos casos, sin embargo, fueron principalmente los candidatos preferidos de la dirección del partido los que prevalecieron. Una solución política viable también debe incluir perspectivas chavistas alternativas y otros grupos sociales en el mediano plazo. Y a corto plazo, el foco debe estar en mejorar las condiciones de vida de la población.”

(ers)