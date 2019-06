Prensa: Apple trasladará a China la producción del Mac Pro

Apple ha decidido trasladar la producción de uno de sus modelos de ordenador, el nuevo Mac Pro, de Estados Unidos a China, informó el viernes (28.06.2019) The Wall Street Journal, en momentos en que los dos países están inmersos en una guerra comercial.

De acuerdo con el rotativo neoyorquino, que citó "fuentes conocedoras de los planes" de la empresa, Apple habría elegido al contratista chino Quanta Computer Inc. para producir el nuevo Mac Pro en una de sus plantas en Shanghái, próxima a otras que ya crean productos para Apple.

El Mac Pro, cuyo último modelo fue presentado en la conferencia de desarrolladores WWDC19 que la empresa celebró a principios de junio en San José (California, EE.UU.), es un modelo de ordenador pensado fundamentalmente para profesionales del diseño y la edición de vídeo, que cuesta 6.000 dólares.

Tim Cook en la presentación del Mac Pro a principios de junio

Negocio de nicho para Apple

Aunque el Mac Pro es un pequeño negocio de nicho para Apple, esta decisión podría desatar la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pide reiteradamente a las empresas que produzcan en territorio nacional.

La decisión de la compañía puede parecer sorprendente debido a la imposición recíproca de fuertes aranceles entre Pekín y Washington, lo que seguramente aumentará el precio de este producto para los consumidores estadounidenses.

La semana pasada, la compañía que dirige Tim Cook pidió por carta al Gobierno de EE. UU. que no aplique nuevos aranceles a las importaciones de China que afectarían a productos como los teléfonos iPhone, ya que, aseguró, "reducirían" su contribución a la economía nacional.

Apple produce la mayoría de su hardware en China

Además del iPhone, Apple recordó que también fabrica la mayoría del resto de sus productos de hardware en China, como las tabletas iPad, ordenadores Mac, auriculares AirPods, reproductores digitales AppleTV y las baterías y otros componentes usados para "reparar productos en Estados Unidos".

En la misiva, dirigida al representante de Comercio Exterior de EE. UU., Robert Lighthizer, Apple le pidió directamente que "no imponga tarifas sobre estos productos".

"Los aranceles sobre los productos de Apple supondrían una reducción de la contribución de Apple a la economía de EE. UU. y tendrían un impacto sobre nuestra competitividad internacional", indicó en la carta la firma que dirige Tim Cook.

"Los fabricantes chinos con quienes competimos en los mercados globales no tienen presencia significativa en EE. UU., por lo que los aranceles no les afectarían, y tampoco al resto de nuestros principales competidores no estadounidenses. Así, los aranceles decantarían la balanza a favor de nuestros competidores globales", advirtieron los responsables de la compañía.

