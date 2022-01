Prensa alemana: ¿Quién está tras el espionaje del medio digital “El Faro” en El Salvador?

El Frankfurter Allgemeine Zeitung tematiza el caso de espionaje de trabajadores de El Faro con el programa informativo Pegasus:

"La redacción del medio digital salvadoreño El Faro, crítica con el gobierno de su país, ha sido espiada sistemáticamente durante todo un año. Fue el resultado de un estudio de The Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, y la organización Access Now. Pudieron probar que los teléfonos móviles de 22 empleados fueron hackeados con el programa de espionaje israelí Pegasus.

Desde que el presidente populista Nayib Bukele asumió el cargo en 2019, El Faro ha estado expuesto a sus ataques. Entre otras cosas, el medio reveló que el gobierno de Bukele está realizando negociaciones secretas con las bandas criminales del país para bajar la tasa de homicidios. Justo durante una investigación sobre el tema, realizada por el periodista Carlos Martínez, los especialistas de The Citizen Lab lograron determinar el ciberataque en tiempo real, lo cual es muy inusual. El gobierno salvadoreño, sin embargo, ha negado estar detrás de los ataques a El Faro”.

Nayib Bukele apuesta firmemente por las criptomonedas

El riesgo del bitcoin

El diario alemán Süddeutsche Zeitung cuestiona el éxito de las criptomonedas adquiridas por el presidente salvadoreño:

"No es casualidad que el especialista en publicidad y presidente salvadoreño, Nayib Bukele, comprara 21 bitcoins, pero ahora parece que el negocio podría terminar mal. Hasta el momento, el Estado centroamericano ha comprado al menos 1.391 bitcoins. Un paso inusual, después de todo, bitcoin se considera un objeto de especulación muy controvertido. Las inversiones le costaron a El Salvador un total de alrededor de 71 millones de dólares. Si Bukele aún tiene las monedas digitales, su valor podría haber bajado ahora a 61 millones de dólares”.

"La criptocomunidad, sin embargo, celebra al presidente Bukele como un héroe. Sin embargo, el pobre país de Bukele no es particularmente atractivo para los inversionistas. Los bonos del gobierno de El Salvador fueron los de peor rendimiento del mundo en 2021. El país sigue estando muy endeudado y la agencia calificadora Fitch le otorgó la nota "B-" en términos de solvencia. El Salvador sigue luchando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un préstamo de 1.300 millones de dólares. Pero las preocupaciones del prestamista probablemente sean demasiado grandes: en otoño, el FMI advirtió en vano sobre los experimentos criptográficos. Después de todo, según información del gobierno, el país volvió a convertir algunas de sus criptomonedas en dólares la semana pasada. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas dejó abierto de cuántos bitcoins se había desprendido. El Salvador podría haber perdido algunos millones de dólares en el proceso”.

La crisis del café en Guatemala

En el diario Neues Deutschland se centran en la situación de los cafeteros en Guatemala y en cómo el cambio climático los afecta:

"Durante años, el cambio climático ha estado destruyendo muchas plantas en las regiones cafeteras de altura en Guatemala. El cultivo del café ha dado forma a la economía guatemalteca durante casi 100 años.

Los últimos años han sido tan calurosos y secos que incluso las plantaciones a la sombra producen muy poco. A principios del milenio, Guatemala seguía siendo uno de los cinco principales productores del mundo. Desde entonces, el país ha caído al undécimo lugar. Este año la cosecha de café probablemente será aún peor. La crisis del café dificulta la supervivencia de la gente mayor y bloquea el futuro de las generaciones más jóvenes. Muchas familias venden sus tierras para pagar deudas o para enviar a un familiar a los Estados Unidos. Esta es una de las razones por las que los precios de la tierra en la región cafetera han caído drásticamente”.

Venezuela, país rico en recursos naturales, pero entre los 50 países más pobre del mundo según su PIB per cápita

La pobreza agobia a los venezolanos

El diario Frankfurter Allgemeine Zeitung destaca la precaria situación de los venezolanos y del Estado, que no puede hacer frente a las necesidades de la población:

"El Estado venezolano, que alguna vez se apoderó de todo y lo financió con los ingresos del petróleo, ya no es capaz de cubrir las necesidades básicas de la población. Los paquetes de alimentos del Gobierno siguen llegando a la gente. No solo son esenciales para la supervivencia de gran parte de la población, sino también para el Gobierno. El programa social también sirve como instrumento para ejercer presión política permanente sobre los beneficiarios y lograr su lealtad amenazándolos con excluirlos del programa. El Estado no puede hacer mucho más en la actualidad. La disminución de los servicios estatales ha ampliado la brecha en Venezuela. La mayoría de los venezolanos lucha constantemente, y a menudo sin éxito, contra la pobreza”.

(rmr/ers)