Prensa alemana: "En Venezuela, el que no vote, que no coma"

Los diarios alemanes comentaron el resultado de las controvertidas elecciones parlamentarias en Venezuela. El Frankfurter Allgemeine Zeitung abordó así el tema: "La lucha por la supervivencia diaria domina el país y la mayoría de los venezolanos le dan la espalda a la política. Solo aproximadamente un tercio de los electores acudieron el domingo (6.12.2020) a depositar su voto en las urnas. Y eso que las autoridades electorales, controladas por el Gobierno, mantuvieron más tiempo abiertos los centros de votación y las brigadas del PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, se presentaron por la tarde en los barrios para motivar a la gente a votar. Fueron sobre todo los venezolanos mayores los que acudieron a las urnas. Pero después de que los partidos de la oposición hicieran un llamado a boicotear los comicios, apenas quedaba duda alguna de cuál sería el resultado de las elecciones.

La alianza electoral del PSUV obtuvo más de dos tercios de los votos y asumirá a partir de enero el control total de la Asamblea Nacional, que en los últimos cinco años fue bastión de la oposición. Pequeños partidos opositores, como algunos partidos de izquierda distanciados de la alianza del PSUV, ocuparán el resto de escaños, pero apenas tendrán peso político y, sobre todo, sirven para que el régimen guarde las apariencias de democracia.

En Venezuela, la situación ha cambiado. Guaidó ha perdido gran parte de su capacidad para movilizar a los venezolanos. Aunque a nivel internacional sigue siendo visto como presidente interino, la pérdida de la Asamblea Nacional afectará sensiblemente a la oposición en Venezuela ya solo por el hecho de que los diputados perderán su inmunidad parlamentaria y temen persecuciones penales contra ellos. Muchos opositores podrían marcharse al extranjero. La elección del Parlamento confirma lo que ya mostraban las encuestas. Los venezolanos no se identifican ni con los socialistas ni con la oposición. Decepcionados de la política y sus representantes, que no son capaces de encontrar una salida a la crisis, se han distanciado de los partidos."

¿Influyendo con alimentos?



Por su parte, el diario Süddeutsche Zeitung también dedicó un espacio a los comicios venezolanos en el contexto de la grave crisis que atraviesa el país: "Muchos venezolanos dependen de los paquetes de alimentos que reciben del Estado. Hay voces críticas que denuncian desde hace tiempo que el Gobierno utiliza el suministro de alimentos para ejercer influencia política en los ciudadanos. Así, en los días previos a las elecciones parlamentarias, había rumores de que el Gobierno retiraría esta ayuda a todos aquellos que no acudieran a votar o que dieran su voto a la oposición. Aunque no hay pruebas concretas de ello, altos funcionarios del partido reforzaron de forma indirecta estos rumores. 'El que no vote, que no coma', dijo Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente, durante un acto de campaña el pasado mes de noviembre.

¿Nueva venta ilegal de armas alemanas a México?

Una investigación del diario Die Tageszeitung se ocupa de un nuevo posible caso de exportación ilegal de armas a México: "A pesar de los varios escándalos por la exportación de armas a México, las autoridades siguen cerrando los ojos a la hora de autorizar este tipo de negocios. Según investigaciones de Die Tageszeitung, el fabricante de armas Dynamit Nobel Defence GmbH ha exportado numerosos lanzamisiles a aquel país, aunque existe el peligro de que acaben en manos de la mafia o de soldados y que con este material se violen derechos humanos.

Es difícil entender dónde han acabado estas peligrosas armas, ya que las autoridades alemanas no se han preocupado por confirmar el destino final exacto de ese material. Y los compradores estatales de México no tienen documentos que demuestren qué ha sucedido con esta mercancía. ¿Estamos de nuevo ante una exportación ilegal? Las principales organizaciones criminales de México utilizan lanzamisiles cada vez más a menudo, el cártel de Jalisco derribó incluso con uno de ellos un helicóptero militar. No está claro cómo las armas acaban en manos de los criminales. Pero está fuera de toda duda que personas cercanas al Ejército colaboran con las organizaciones criminales y que hay soldados responsables de numerosos ataques a la población civil.

A pesar de todo ello, según cifras del Gobierno mexicano, Dynamit Nobel vendió en 2018 un total de 4114 lanzamisiles del tipo RGW 60 Heat, y material accesorio al ministerio de Defensa del país (Sedena). El ministerio alemán de Economía, responsable junto con las autoridades de exportación (Bafa), de los permisos, habla, sin embargo, de la venta de 1.467 armas de este tipo. '¿Se vendieron más lanzamisiles de los que confiesa el ministerio de Economía?', se pregunta Jürgen Grässlin, coordinador de la red global 'Stop the Arms Trade'. '¿Dónde están los otros 2.647 lanzamisiles desaparecidos?'

(ers)