Prensa alemana: el gobierno de Castillo, de una crisis a la otra

"Perú tropieza de una crisis de gobierno en otra”

El periódico alemán Neues Deutschland publica un artículo sobre la situación institucional en Perú luego de la designación del nuevo jefe de gabinete ministerial, Aníbal Torres, quien sustituye a un primer ministro que solo duró tres días en su cargo: "Cuatro nuevos gobiernos desde fines de 2021: la inestabilidad política de Perú es palpable. El presidente, Pedro Castillo, que asumió el cargo en medio de grandes expectativas, se tambalea de una crisis de gobierno en otra. El martes (8.02.2022), Castillo presentó a su cuarto gabinete, a menos de siete meses de prestar juramento en el cargo. Castillo es el primer presidente peruano que proviene del pueblo, un maestro de escuela con raíces indígenas, un hombre que cree en las reformas y apuesta a la educación y al fomento de la agricultura. Pero la confianza de muchos de los que votaron al hombre del sombrero de paja de su región, Cajamarca, ha disminuido notablemente.

(…) Apenas juró su cargo de jefe de gabinete el abogado Héctor Valer, activistas como Sofía Mauricio Bacilio salieron a la calle a protestar delante del Ministerio de la Mujer, ya que Valer había sido denunciado por violencia doméstica contra su esposa y su hija en 2015. El abogado era inaceptable tanto para muchas mujeres y también para numerosos diputados. Su renuncia creó el domingo una nueva crisis de gobierno que demuestra no solo la inexperiencia política de Castillo, sino también la debilidad de su liderazgo. (…) La gestión de Castillo tiene visos paternalistas, según sus críticos, y también desarrolla una política familiar conservadora y misógina. (…) El presidente peruano comete errores fundamentales, como aparecer con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dejándose sacar su sombrero por él y permitiendo que lo tratara como un fantoche, según críticos de izquierda como el experto en Desarrollo Carlos Herz. A eso se suma la enorme presión de los partidos de derecha de Perú sobre el gobierno, que no cuenta con una mayoría parlamentaria. (…) El nuevo primer ministro, Aníbal Torres, exministro de Justicia, enfrenta enormes desafíos. La crisis política no está resuelta en absoluto. Cada vez son más fuertes los reclamos por la renuncia de Castillo. El presidente de Perú también corre el riesgo de perder el apoyo de sus propios votantes porque aún no ha elaborado una agenda de reformas coherente, que es exactamente en lo que se basaban las esperanzas cuando asumió el cargo.”

“El caso ‘Golpe 2’ va a tribunales en Bolivia”

Así se refiere el matutino alemán Tageszeitung (taz) al juicio oral contra la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez, el jueves (10.02.2022): “(...). Los fiscales y el Poder Judicial en Bolivia están fuertemente orientados hacia el gobierno respectivo y se utilizan para enjuiciar a los opositores políticos. Esta falta de independencia fue criticada por la organización de derechos humanos Human Rights Watch y por las Naciones Unidas, entre otras, tanto en el caso desestimado de los cargos contra el expresidente Evo Morales como en el caso de Áñez. Según el politólogo José Luis Exeni Rodríguez, de la Fundación Friedrich Ebert en La Paz: "Hasta la fecha, no se han presentado pruebas definitivas al Poder Judicial de que hubo un fraude que cambió decisivamente el resultado de las elecciones". Algunos de los archivos electorales en papel, como los cinco tribunales electorales regionales, fueron incendiados en los disturbios que siguieron. (…) Jeanine Áñez se queja en Twitter de que en la cárcel se están vulnerando todos sus derechos. (…). Pero es poco apta para el papel de heroína: durante su presidencia se llevaron a cabo dos masacres en Sacaba y Senkata, reconocidas oficialmente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y amparadas por un decreto que ella firmó que garantizaba la impunidad de las fuerzas de seguridad. Murieron 37 personas. La tramitación judicial de estos casos, de los que también tiene que hacerse cargo Áñez, está retrasada por los dos procesos golpistas".

Argentina, conmocionada por muertes por cocaína adulterada

"Nieve mortal”, titula el diario alemán Süddeutsche Zeitung un amplio informe sobre las muertes por cocaína adulterada en la Provincia de Buenos Aires: "Justamente la pandemia podría haber salvado algunas vidas en Buenos Aires. Cuando el miércoles (2.02.2022) por la mañana empezaron a llegar los primeros pacientes a los hospitales del Gran Buenos Aires luego de haber consumido cocaína adulterada, muchos de ellos tuvieron que ser intubados con aparatos que, en realidad, estaban preparados para los pacientes de coronavirus. Si no se hubieran tomado esas precauciones por el COVID, ahora el número de víctimas sería mucho mayor”, dijo Nicolás Kreplak, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Más de 80 personas tuvieron que ser hospitalizadas, y 24 fallecieron: convulsiones, paro cardiorrespiratorio... algunos murieron en el hospital, otros en casa, o en el medio de la calle. Incluso médicos experimentados dijeron que nunca habían visto un caso de esta magnitud. Y mientras las autoridades declararon el estado de emergencia sanitaria, Argentina miraba hacia el abismo que se abría de pronto. En primer lugar, cabe la pregunta sobre cuál es la sustancia con la que se adulteró la cocaína, y por qué. Las primeras sospechas apuntan hacia un raticida, en la suposición de que una banda de narcomenudeo habría mezclado ese veneno en la carga de la otra banda para destruir su reputación y quedarse con su territorio. (…).

Familiares de las personas intoxicadas con cocaína adulterada en la Provincia de Buenos Aires esperan frente a un hospital. (2.02.2022).

Según el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, solo en esa área se venden cada día unas 250.000 bolsitas de cocaína. Un mercado lucrativo que también convirtió hace tiempo a los puertos en estaciones de paso de las rutas internacionales del narcotráfico de cocaína. (…) Organizaciones criminales enemigas luchan cada vez más por el poder y el territorio. Los barrios marginales y las cárceles están en manos de poderosas bandas criminales, y en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, la tercera mayor ciudad argentina -donde nacieron el Che Guevara y Lionel Messi- la situación está tan fuera de control que el intendente pidió a la Policía Nacional: "¡No nos dejen solos!” en un mensaje en Twitter. Pocas horas antes, sicarios habían asesinado a cuatro personas y herido a una niña de cuatro años. Aunque no es improbable que se trate de una guerra entre narcotraficantes, los investigadores tendían a la teoría de que se produjo un error al 'cocinar' la cocaína: la sustancia agregada podría ser fentanilo, un opioide sintético extremadamente peligroso”. [N. de la R.: Entretanto, las pericias informaron que se trata de carfentanilo, un opioide cuyos efectos son 10.000 veces más fuertes que la heroína o el fentanilo, que se usa para dopar elefantes y caballos. Hay 10 personas detenidas, seis de las cuales fueron arrestadas, y la fiscalía recomendó la imputación por "homicidio agravado por el uso de veneno como método insidioso.]

La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez.

(ers)