Premios Emmy: Netflix rompe récords y nominan a "Unorthodox"

El 29 de septiembre de 2020 se entregarán de nuevo los premios Emmy a las mejores series de televisión. Será la edición 72 de la ceremonia. Este año, Netflix lidera la carrera con 160 nominaciones. Con este récord, supera al gigante de televisión lineal HBO y a los recién llegados servicios digitales Disney + y Apple TV +. HBO obtuvo el segundo lugar, con 107 nominaciones al Emmy.

La exitosa serie de HBO "Watchmen" recibió 26 nominaciones. Se basa en la novela del mismo nombre de la década de 1980, que trata sobre los movimientos civiles durante la Guerra Fría. El productor de televisión Damon Lindelof trajo la historia al presente y se centró en el racismo presente en Estados Unidos. En el contexto de las recientes protestas contra el asesinato del afroestadounidense George Floyd por la policía, la serie despertó gran interés entre los espectadores.

"Unorthodox", nominada a mejor miniserie

Pero Netflix domina este año el panorama de los Emmy. La plataforma alcanzó un nuevo récord, que según los expertos de la industria también se debe al confinamiento en todo el mundo a causa del coronavirus. Esto también benefició a la miniserie alemana "Unrthodox", que fue nominada ocho veces.

La historia de emancipación de la judía ultraortodoxa Esther y el escape de su familia, de Nueva York a Berlín, también fue un gran éxito en Alemania. Entre otras cosas, fue nominada en la categoría "Mejor Mini Serie". También la actriz principal Shira Haas fue elegida entre las mejores actrices principales. Los cuatro episodios en yiddish, inglés y alemán tienen lugar la mayor parte del tiempo en Berlín.

"Black Lives Matter", también en los Emmy

Las nominaciones a los Emmy también estuvieron marcadas por "Black Lives Matter": de las más de 100 nominaciones de series, miniseries y películas de televisión, más de un tercio fue para actores negros. Entre ellos están Billy Porter ("Pose"), Sterling K. Brown ("This Is Us" y "The Marvelous Mrs Maisel"), Issa Rae ("Insecure") y Regina King ("Watchmen").

Yahya Abdul-Mateen II, candidato por "Watchmen", de HBO, también reaccionó en Twitter a su nominación. "Este tipo de representación ha tardado en llegar. No hay escasez de talento dentro de la comunidad afroestadounidense", dijo.

"A pesar de los desafíos sin precedentes que enfrenta la industria del entretenimiento, ha sido un año excepcional para la televisión", dijo el presidente y CEO de Television Academy, Frank Scherma. "Nos honra premiar a muchos de los talentosos programas, productores y directores que nos unieron mientras permanecimos aislados", dijo.

EL(AP, DPA, Reuters)

