Premios Óscar exigirán estándares de diversidad en 2024

Premios Óscar: la gran sorpresa de 2020

Salto de alegría

Otro debutante en la obtención de un Oscar a la actuación fue Brad Pitt, aunque cueste creerlo en vista de su fama. Ya tenía, eso sí, una estatuilla en su vitrina, pero la ganó en 2013 como productor de "12 años de esclavitud". Ahora obtuvo por fin el reconocimiento a sus dotes actorales: el Óscar al Mejor Actor de Reparto, por su rol en "Once Upon a Time in Hollywood", de Quentin Tarantino.