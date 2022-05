Premio Pulitzer 2022 para la historiadora cubano-estadounidense Ada Ferrer

Equipos, periodistas y fotografos del New York Times, Miami Herald, Tampa Bay Times, Quanta Magazine, Chicago Tribune, The Atlantic, The Kansas City Star, Houston Chronicle, Insider, Los Angeles Times, Getty Images, Reuters, Futuro Media y PRX, The Washington Post, entre otros, resultaron premiados en esta edición de los prestigiosos premios de periodismo.

Los ganadores de los Premios Pulitzer se anuncian por 106ª vez en Nueva York. La experiodista de AP Marjorie Miller, quien asumió su trabajo como administradora de premios en abril, anunció a los ganadores a través de una transmisión en vivo.

En ella, Miller anunció también una mención especial a los periodistas de Ucrania por su "coraje, resistencia y compromiso" durante la guerra con Rusia.

En la categoría de libro histórico, el premio fue compartido para Ada Ferrer, con su libro "Cuba: An American History" (o "Cuba: Una historia americana"), y para Nicole Eustace, con "Covered with Night: A Story of Murder and Indigenous Justice in Early America" (Cubiertos de noche: una historia de asesinato y justicia indígena en los primeros tiempos de América").

La cubano-estadounidense Ada Ferrer, profesora de Historia y Estudios de Latinoanérica y el Caribe en la Universidad de Nueva York (privada) ya ha sido previamente galardonada por ese mismo libro por el diario Los Angeles Times en su categoría de mejor libro de historia.

14 de las 21 categorías del Premio Pulitzer están reservadas para trabajos periodísticos, desde historias de investigación hasta fotografías y caricaturas. Pero el premio también se otorga a la literatura (biografía, ficción, no ficción, poesía, historia), la música y el teatro.

Los ganadores son determinados por un jurado con sede en la Universidad de Columbia de Nueva York. El año pasado, los Pulitzer premiaron, especialmente, la cobertura de varios medios estadounidenses sobre los efectos de la pandemia del coronavirus y las protestas contra el racismo y la brutalidad policial tras la muerte del afroamericano George Floyd.

rml (dpa, @PulitzerPrizes, noticia en desarrollo)