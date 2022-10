Premio Nobel de la Paz: algún día “Irán será democrático”

"Nos solidarizamos con las valientes mujeres de Irán", dijo Anna Ramskogler-Witt, directora del Festival de Cine de Derechos Humanos de Berlín, en la ceremonia de premiación el viernes (21.10.22). "Nuestros pensamientos también están con las familias de los manifestantes que perdieron la vida, que están en prisión".

Para mostrar su solidaridad con los manifestantes iraníes, el Festival de Cine de Derechos Humanos otorgó su Premio Honorífico a la Libertad y la Democracia a la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2003 y activista iraní de derechos humanos Shirin Ebadi.

En un discurso en video, Ebadi dijo que quería donar el premio a la familia de Jina Mahsa Amini, la estudiante kurda de 22 años cuya muerte desencadenó la ola de protestas de las últimas cinco semanas.

La muerte de Mahsa Amini (derecha en la imagen) después de ser arrestada por la policía moral de Irán, desencadenó las protestas

Shirin Ebadi: inspirando a los iraníes a luchar por sus derechos

Como la primera mujer musulmana y la única iraní hasta la fecha en recibir el Premio Nobel de la Paz, Ebadi ha inspirado a generaciones de activistas a través de su trabajo como abogada de derechos humanos.

Al defender a los disidentes intelectuales, las minorías, las mujeres y los niños, Ebadi "ha dado voz a los oprimidos", dijo en la ceremonia de premiación la vicepresidenta federal del Partido alemán Los Verdes, Pegah Edalatian, quien también tiene raíces iraníes. Su trabajo ha permitido que "el principio de los derechos humanos en Irán permanezca en la conciencia de la gente", agregó.

Este principio fundamental está impulsando a los jóvenes iraníes a protestar hoy por su libertad y justicia. "A menudo me preguntan en estos días si las mujeres tienen una oportunidad. Esa es la pregunta equivocada: tienen el derecho", manifestó Edalatian.

Cada vez más muertos y detenidos

Sin embargo, los que protestan por esos derechos enfrentan enormes riesgos. "Las autoridades nunca dirán oficialmente cuántos han sido asesinados o encarcelados, lo que significa que nunca sabremos exactamente cuántas personas han desaparecido y qué les pasó", dijo Ebadi a DW.

Según las últimas cifras publicadas por la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos de Irán, al menos 244 personas, incluidos 32 niños, han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad. El grupo de defensa de los derechos humanos también estima que al menos 12.500 personas han sido detenidas desde el comienzo de las protestas.

Conociendo los riesgos a los que se enfrentan, ¿por qué las mujeres jóvenes y las niñas, a pesar de todo, salen a la calle y se quitan públicamente el velo?

"Por un lado, la generación joven está mucho mejor informada que la anterior, y saben que no tienen futuro si la República Islámica sigue adelante”, explica Ebadi. "Ahora tenemos una gran cantidad de jóvenes bien educados, pero de ellos, el 40 % no encuentra trabajo, y los que sí lo consiguen, no ganan lo suficiente para dejar el hogar familiar y ganarse la vida”, lamenta. Está "claro que estos jóvenes están saliendo a la calle a protestar ante una situación así", sentencia.

Las protestas en Irán se han extendido por cinco semanas

Esperanzas de democracia

Nacida en 1947, la activista se convirtió en una de las primeras juezas en Irán, pero fue destituida de su cargo después de la revolución islámica de 1979. Después de unos años como oficinista, solicitó la jubilación anticipada. Pero luego se dio cuenta de que necesitaba hacer más para contrarrestar las injusticias del régimen iraní.

Por lo tanto, volvió a ejercer la abogacía, al asumir casos sin cobrar para luchar por los derechos de los niños y las mujeres. También defendió a disidentes intelectuales que fueron torturados por criticar el sistema de la república islámica. Más de 80 escritores, traductores, poetas y activistas políticos fueron asesinados entre 1988 y 1998 en Irán. Muchos más desaparecieron.

Ebadi ahora pide un referéndum supervisado por la ONU, que permitiría una transición pacífica de Irán a una "democracia parlamentaria secular".

A pesar de toda la represión, sigue siendo muy optimista para el futuro: "Sé que Irán será democrático, pero no puedo dar una fecha para eso ahora. Quizás en seis meses, tal vez en unos años. No se puede realmente predecir los cambios sociales, pero sé que sucederá". (rr/ers)