Portugal: renuncia Mário Centeno, ministro de Finanzas

La semana en imágenes (del lunes 8 al domingo 14 de junio de 2020)

EE.UU. le da el último adiós a George Floyd

Miles de residentes de Houston dieron este lunes su último adiós a George Floyd, en unas exequias cargadas de dolor y reflexión. Una larga fila se formó fuera de la iglesia The Fountain of Praise, donde se reunieron vecinos del barrio Third Ward, en el que se crió el afroestadunidense de 46 años que murió a manos de un policía blanco. (08.06.2020)