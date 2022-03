¿Por qué Roman Abramovich está como intermediario en las conversaciones entre Ucrania y Rusia?

Propietario de un club de fútbol. Aliado de Vladimir Putin. Oligarca sancionado. Roman Abramovich apareció misteriosamente en las conversaciones entre Ucrania y Rusia en Estambul, y se dice que está desempeñando un papel no oficial. ¿Qué hace Abramovich en los diálogos entre Ucrania y Rusia?

El magnate del petróleo y el aluminio permaneció este martes (29.03.2022) en un segundo plano mientras el presidente turco Recep Tayyip Erdogan entraba en una sala repleta de negociadores en un edificio gubernamental adyacente al palacio otomano del siglo XIX, Dolmabahce, a orillas del Bósforo en Estambul.

¿Qué hace Abramovich en las negociaciones?

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, intentó explicar el papel de Abramovich, afirmando que el magnate ha estado "asegurando ciertos contactos entre las partes rusa y ucraniana", pero, según Peskov, no es un miembro oficial de la delegación. Dijo que ambas partes han aprobado su papel, informó Reuters.

Peskov también dijo que Rusia había "aprobado" la participación de Abramovich en las conversaciones, según informó The New York Times.

Una persona familiarizada con las conversaciones, que habló bajo condición de anonimato, dijo a The New York Times que Abramovich se había acercado a Rustem Umerov –un miembro clave del equipo negociador ucraniano– y que quiere que se detenga la guerra.

El empresario ruso Roman Abramovich asiste a las conversaciones de paz entre las delegaciones de Rusia y Ucrania en Estambul, Turquía, el 29 de marzo de 2022.

"No forma parte del equipo de negociación"

Sin embargo, el embajador de Ucrania en Reino Unido, Vadim Pristaiko, dijo: "No tengo ni idea de lo que el señor Abramovich afirma o hace. No forma parte del equipo de negociación".

"No sé si está comprando su salida de alguna manera o si es realmente útil, eso es muy difícil de decir", añadió Pristaiko en entrevista con la BBC.

El martes no era la primera vez que Abramovich aparecía en las conversaciones. Según The New York Times, el millonario formó parte de una ronda pública de negociaciones en Bielorrusia cuatro días después de que comenzara el conflicto y desde entonces ha estado volando entre Ucrania, Rusia, Turquía e Israel.

Abramovich también se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin a principios de este mes, donde entregó personalmente una nota del presidente ucraniano Volodimir Zelenski en busca de la paz. La nota fue rechazada por Putin, según medios.

Giro notable para el "sancionado" Abramovich

El mero hecho de estar en la sala de Estambul supone un giro notable para Abramovich, que ha sido sancionado por el Gobierno del Reino Unido y la Unión Europea, aunque brilla por su ausencia en la lista de oligarcas sancionados por Estados Unidos.

Abramovich parece haber establecido contactos en las altas esferas del Gobierno ucraniano, además de sus antiguos vínculos con el Kremlin.

El presidente Zelenski dijo el domingo que Kiev había recibido "señales'' con ofertas de ayuda de Abramovich y otros, junto con peticiones para que se le exima de las sanciones.

"Algunos de ellos estaban dispuestos a ayudar a restaurar Ucrania después de la guerra", dijo Zelenski, antes de citar sus ofertas: "'Estamos dispuestos a dar dinero, estamos dispuestos a trasladar los negocios a Ucrania. Ahora vivimos en Inglaterra o en Suiza, nos gustaría hacerlo. ¿Es posible no estar en la lista de sanciones?'".

Informes de envenenamiento: "Eviten tocar cualquier superficie"

La presencia de Abramovich en Estambul fue tanto más sorprendente cuanto que se produjo un día después de que se informara de que podría haber sido envenenado en una ronda anterior de conversaciones.

El medio de investigación Bellingcat informó el lunes de que Abramovich y dos delegados ucranianos sufrieron síntomas de envenenamiento con un agente nervioso después de asistir a las conversaciones el 3 de marzo, pero todos se recuperaron.

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico afirmó el martes en un comunicado que "las acusaciones son muy preocupantes". La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas no ha comentado el informe.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, también expresó su preocupación, declarando al canal de televisión 1+1: "Aconsejo a todos los que vayan a las negociaciones con la Federación Rusa que no coman ni beban nada y, preferiblemente, que eviten tocar cualquier superficie".

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que no tenía detalles sobre los informes de envenenamiento, pero que las informaciones al respecto "suscitan preocupación porque Rusia tiene un historial real", en referencia a los casos de envenenamiento anteriores atribuidos a Moscú.

Rusia: "Guerra de la información"

Peskov desestimó los informes como "parte de la guerra de la información". Estos informes obviamente no se corresponden con la realidad".

El representante de prensa de Abramovich no hizo ningún comentario sobre el supuesto envenenamiento ni sobre su participación en las conversaciones entre Rusia y Ucrania.

"Oligarca pro-Kremlin" del petróleo y el aluminio

Abramovich amasó una fortuna en las industrias rusas del petróleo y el aluminio tras la desintegración de la Unión Soviética en 1991. En 2005, el gigante energético ruso Gazprom pagó 13.000 millones de dólares por la empresa petrolera Sibneft, controlada por Abramovich, lo que permitió al Kremlin de Putin recuperar la influencia estatal en la lucrativa industria energética.

Al anunciar las sanciones contra Abramovich, el Gobierno del primer ministro Boris Johnson lo calificó de "oligarca pro-Kremlin" con una fortuna estimada en más de 9.000 millones de libras (12.000 millones de dólares) que debía ser castigado por su asociación con Putin. Abramovich también fue vinculado con la "desestabilización" y la amenaza a Ucrania.

Fue una nueva caída en desgracia para Abramovich, cuya inversión de 2.000 millones de dólares en el Chelsea a lo largo de 19 años transformó al equipo de la Premier League inglesa en una fuerza del fútbol europeo y le valió los apodos de "Chelski" y "Imperio Romano".

Abramovich se ha visto obligado a vender el club después de que sus activos fueran congelados en el marco de la represión de los oligarcas tras la invasión de Rusia el 24 de febrero.

La Premier League también le inhabilitó para dirigir el club del oeste de Londres y ser director. Abramovich ha dicho que los ingresos de la venta del club, que está sujeta a la aprobación del gobierno, se destinarán a una fundación que creó para las víctimas de la guerra en Ucrania.

Represión tras envenenamiento de exespía ruso

Ha estado muy ausente de Gran Bretaña desde 2018, cuando retiró una solicitud para renovar su visado en medio de una represión contra los rusos ricos después de que un exespía ruso y su hija fueran envenenados en la ciudad inglesa de Salisbury. Gran Bretaña culpó a Rusia por la exposición de la pareja a un agente nervioso, una acusación que Moscú negó.

Tomó la ciudadanía israelí en 2018, aunque no está claro cuánto tiempo pasa en el país. Se rumorea que ha estado en Israel varias veces desde que estalló la guerra, según los movimientos de aviones que supuestamente le pertenecen. Se le vio hace unas dos semanas en el aeropuerto Ben-Gurion.

FEW (AP, The Guardian, The New York Times, Reuters)